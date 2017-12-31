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    Kahraman ÅŸofÃ¶r

    Ä°HA Â
    31.12.2017 - 01:38 | Son GÃ¼ncelleme:

    KAHRAMANMARAÅžâ€™ta DulkadiroÄŸlu ilÃ§esi dolmuÅŸ hattÄ± Ã¼zerinden Yunus Koca yÃ¶netimindeki halk otobÃ¼sÃ¼ne binen Sema DÃ¶nÃ¼k (28) bir sÃ¼re sonra fenalaÅŸtÄ±.

    Â DiÄŸer yolcularÄ±n uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Yunus Koca, yaÅŸanabilecek zaman kaybÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in rotasÄ±ndan Ã§Ä±karak Necip FazÄ±l Åžehir Hastanesi Ek BinasÄ± acil servisine yÃ¶neldi. YoÄŸun trafik karÅŸÄ±sÄ±nda diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere selektÃ¶r yaparak, korna Ã§alarak yol isteyen Koca, fenalaÅŸan kadÄ±nÄ± kÄ±sa zamanda acil servise ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Hastane acil kapÄ±sÄ±na kadar halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ yanaÅŸtÄ±ran Koca, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri ile birlikte yolcusuna acil mÃ¼dahale odasÄ±na kadar eÅŸlik etti. Hastanede ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan genÃ§ kadÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu aÃ§Ä±klanÄ±rken, ÅŸofÃ¶rÃ¼n duyarlÄ± davranÄ±ÅŸÄ± diÄŸer yolcular tarafÄ±ndan takdirle karÅŸÄ±landÄ±.

    Etiketler: DulkadiroÄŸlu , KahramanmaraÅŸ , gazetehaberleri
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