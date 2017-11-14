Kahraman, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti... İşte içeride konuşulanlar

Kahraman, Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşme 55 dakika sürdü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Kahraman, Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını, her zamanki nezaket ve anlayış içerisinde görüşlerini birbirleriyle paylaştıklarını söyledi. Kahraman, Kılıçdaroğlu’na evsahipliği ve nezaketi için teşekkür ederek, “Hepimizin hedefi Türkiye’nin mutluluğu, daha ötelere gitmesi. Bir hukuk devleti, demokratik Cumhuriyet olarak Anayasa esaslarına, evrensel hukuk kaidelerine dayalı çalışmalar yapacağız ve iyi bir dönem geçireceğiz. Nasipse 26. dönemin tamamlanmasını da çok güzel bir şekilde sağlayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu’nun ana muhalefet partisi lideri olarak desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Kahraman, “Şahsında CHP’ye en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

TUTUKLU VEKİLLER KONUŞULDU

Basına kapalı olarak yapılan görüşmede edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekilleri ve tutuklu gazeteciler başta olmak üzere birçok konuda Kahraman’a eleştirilerini ve rahatsızlığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin tutuklanmalarının Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara aykırı olduğunu ifade ederek, Kahraman’ın bu konudaki tavrını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Kahraman’a Meclis Başkanı olarak bir an önce tutuklu milletvekilleriyle ilgili inisiyatif alması ve bu konuyu çözüme kavuşturması gerektiğini vurguladı.

Demokrasilerden kuvvetler ayrılığının öneminden de söz eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de kuvvetler ayrılığı ilkesinin aksadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu bir an önce kuvvetler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilmesini ve yargı bağımsızlığının tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ayrıca basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi davalarını anımsattı.

AK PARTİ KAHRAMAN'I ADAY GÖSTERDİ

Bugün AK Parti Grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ı aday gösterdi.



AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, kendisinin ve diğer grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, Mehmet Muş ve Bülent Turan'ın imzasını taşıyan adaylık başvurusunu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na verdi.



İnceöz, yaptığı kısa konuşmada, İsmail Kahraman'ın birikimiyle, 2 yıllık görev süresinde çok güzel işlere, icraatlara imza attığını söyledi.



İlknur İnceöz, "Özellikle 15 Temmuz gecesi, Ankara'da bulunduğu yerden hızlı şekilde Meclise gelmesi, o karanlık ortamda, nasıl bir sabaha uyanılacağı belli olmayan atmosferde göstermiş olduğu dirayetli duruş çok önemliydi. Böylesi bir süreçte Meclis Başkanlığı'nı yürüttü. Kendisine tüm milletvekillerinden destek talep etmekteyiz." dedi. TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu da hayırlı olmasını dileyerek başvuruyu kabul etti.

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