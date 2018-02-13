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    Kahraman ağabey!

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 08:47 | Son Güncelleme:

    Adana'da inşaatın 12. katından düşen kardeşini kollarını açarak durdurmaya çalıştı. Yere düşen Yunus Emre Faraşoğlu yoğun bakıma alınırken, iki ayağı kırılan ağabey Ali Faraşoğlu ise hastaneden taburcu edildi.

    Adana'da, bir asansör firmasında çalışan Ali ve Yunus Emre Faraşoğlu kardeşler, asansörlerini yapmak için anlaştıkları 12 katlı bir inşaata, çelik kızakları çıkarmak istedi. En üst kata çıkan Yunus Emre Faraşoğlu (20), aşağıdan ağabeyinin bağladığı kızakları vinçle yukarıya çekti.

    Ardından da tutmak için uzandı. Ancak bu sırada dengesini kaybederek düştü. Durumu gören ağabey Ali Faraşoğlu (24), ani bir refleksle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Ağabeyinin üzerine düşen Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı. Ali Faraşoğlu'nun ise bacakları kırıldı.

    Hastanede yoğun bakıma alınan Yunus Emre Faraşoğlu'nun durumu ciddiyetini korurken, ağabey Ali Faraşoğlu'nun hastaneden taburcu edildiği  öğrenildi.

    Kahraman ağabey

    Etiketler: inşaat kazası , inşaattan düşme , inşaattan düşen kardeşini tuttu , son dakika
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