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Kâğıttan kaplan WhatsApp arkamızdan koşturacak

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 21:18 | Son Güncelleme:

3 yıldan beri dönüşüm içinde olduklarını anlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bu kapsamda ham data (veri) hizmetinden ‘işlenmiş data’ yani dijital servise geçtiklerini, ses, data, arama motoru, anlık mesajlaşma, mesaj, televizyon, bulut, ödeme gibi farklı hizmet sunduklarını belirtti.

Geliştirdikleri servislerin yerli olduğu için değil, en iyisi olduğu için kullanılmasını istediklerini belirten Terzioğlu, şunları söyledi: “WhatsApp’a rakip anlık mesajlaşma uygulaması ‘BiP’i yapmaya karar verdik. Ama daha iyi teknolojiyle yaptık. ‘Spotify’a rakip ‘Fizy’i yapalım, ama yerli olduğu için değil, gerçekten en iyisi olduğu için kullanılsın’ dedik. Bu büyük şirketler, WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kâğıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Bu potansiyel Türkiye’de de var. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hâlâ kopyalayamadıkları özellikler var.”   

Etiketler: Turkcell , Kaan Terzioğlu , gazetehaberleri
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