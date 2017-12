Kullanılmış kağıtlar yeniden hayat bularak değerleniyor. Rengârenk kâseler, aydınlatmalar, dekoratif tabaklar, tealight mumluklar farklı formları ile tek tek elde üretilen eşsiz birer objeye hatta sanat eserine dönüşüyor.

JUST PAPER by Ebru Baç, dekorasyonda farklılık arayanlar için yepyeni bir marka. “Papier Mache/Kağıt Hamuru” tekniği ile ileriye dönüşüme (upcycle) çok iyi bir örnek olan JUST PAPER koleksiyonunda kullanılmış kağıtlar, daha değerli bir eşyanın yaratılmasında hammadde olarak kullanılıyor.

Altıncı Cadde, Noi Design Studio Nişantaşı, Aphorm Design Galata ve Herşey Aşk’tan Bebek gibi dekorasyon ve tasarım mağazalarda bulunan JUST PAPER koleksiyonları online satış sitesi www.paperjustpaper.com’da da satışa sunuluyor. Dekoratif ya da fonksiyonel koleksiyonu ile JUST PAPER ürünleri konsepte özel üretim seçenekleri ile yılbaşı hediyesi arayanlar için de keyifli bir alternatif.

JUST PAPER; kağıttan değerli objelere dönüşümün hikayesi...