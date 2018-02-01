Kağıtsız bankacılık

TEKNOLOJİ yatırımlarını artıran Akbank, kuruluşunun 70. yılında, 14 bine yakın çalışanıyla yeni bir dönüşüm projesine imza atıyor. Akbank, bu yeni iş modelini 2018’de yaklaşık 250 şubesinde hayata geçirecek. 2019 yıl sonunda ise tüm şubelerde dönüşüm tamamlanacak. Dönüşüm projesi kapsamında şubeler yenilendiği gibi kağıtsız, self servis işlemler, 3’te 2 azalan imza adımları ile daha hızlı başvuru tamamlama hedefleri yer alıyor.

Akbank’ın dönüşüm programının paylaşıldığı toplantıda Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, “Bankamız, bugün hem yetmişinci yılını kutluyor, hem de önümüzdeki yıllar için yeni iş modelimizi başlatıyor. Fakat önümüzdeki yetmiş yıl boyunca da Akbank’ın kurulduğu günkü temel değerleri hiç değişmeyecek. Başta hissedarlarımız, tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. Zoru kolaylaştırmak için tecrübemizi konuşturacağız. Proaktif, yenilikçi, dinamik olacağız. İnsan odaklı, müşteri odaklı olmayı sürdüreceğiz. Ve belki de en önemlisi, faziletli davranmaya, bankacılık ahlakına uymaya ve doğru olanı yapmaya devam edeceğiz.”

İLKİ GALATA ŞUBESİ

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de, müşterilerinin yaklaşık yüzde 36’sının ve Akbanklıların da yüzde 70’inin milenyum kuşağından olduğunu ve bu gerçeğin de iş yapış biçimlerini dönüştürmede etkili olduğunu vurgulayarak, “Banka çapındaki dönüşüm sürecimizin vitrini, somut bir örneği bir araya geldiğimiz Galata şubemiz. Bizim dönüşümümüzün temelini aslında iş yapış şeklimiz ve süreçlerimizdeki değişim oluşturuyor, mimari dönüşüm bunun bir parçası” dedi.

Binbaşgil, yeni bankacılık projelerini şöyle anlattı: “Kağıtsız yeni süreçlerimizle, sadece sözleşme işlemlerimizde yılda yüzde 95 kağıt tasarrufu sağlayacağız. Şube içinde yapılan günlük yaklaşık 200 farklı işlemin Yeni Gişe Ekstra’larımızla self servis ve sıra beklemeden gerçekleştirilmesini sağlayarak, çalışanlarımızın ilgi ve güler yüzle müşterilerimize daha fazla zaman ayırabilmesini kolaylaştırdık. Müşterilerimizle iletişimi artık gişe bankoları ve masalar arkasından değil mobil cihazlarla donanımlı şube çalışanlarımızla birebir kuruyoruz. Bu sayede müşterilerimizle ilk temasımız olan müşteri tanışma ve kazanım süresini yarıya indirdik ve bu süreçte müşterilerden alınan her 3 imzadan 2’sini ortadan kaldırdık. Ticari kredi kartı başvuru süresini azaltarak yüzde 75-80 oranında daha hızlı hizmet veriyoruz.”

Binbaşgil, 2019 sonunda şubelerde dönüşümü tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İŞTE YENİ ŞUBE MODELİ

Gişe ekstra

Akbank portal

Gişe alanı

Müdür odası

Görüşme odaları

TEKNOLOJİYE 150 MİLYON DOLAR

HAKAN Binbaşgil 2017’de teknolojiye 150 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve bu yıl da benzer yatırımın olacağını dile getirerek “Geçen günlerde 250 milyon dolar yatırım yapacağımız Akbank Veri ve Yaşam Merkezi’nin temelini attık” dedi. Binbaşgil “Bankamızın ilk şubesi Adana’daki Küçüksaat şubemizin 70 yıl önce açılışında müşterilerimize portakal suyu ve çikolata ikram edilmişti. Bugün de Adana Küçüksaat ve Galata şubemizde müşterilerimizi aynı ikramlarla karşıladık” diye konuştu.