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    Kağıthane'de maskeli dehşet

    Hasan YILDIRIM (DHA)
    02.10.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Kağıthane'de pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu soymaya çalışan maskeli 3 kişiyle, işyeri sahibi arasında çatışma çıktı. Soyguncuların açtığı ateşle kuyumcu elinden yaralandı. Maskeli 3 kişi soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.

    Kağıthane, Örnek Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve pompalı tüfekli 3 kişi, kuyumcudan altınları istedi. İşyeri sahibi Mahmut Güneş hırsızlara silahla karşılık verince hırsızlar ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşyeri sahibi hırsızların arkasından ateş etse de hırsızlar ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan işyeri sahibi Mahmut Güneş, ambulansta tedavi edildi. Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde incelemelerde bulundu. Zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. 

    BİRŞEY ALAMADAN KAÇTILAR

    Mahalle sakini Şükrü Eyidenbilir, "Silahlı 3 kişi kuyumcuya gelmiş. Kuyumcu ile hırsızlar arasında boğuşma yaşanmış. Kuyumcu silahıyla hırsızlara ateş etmiş. Hırsızlar da bir şey alamadan ateş ederek kaçtı" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Etiketler: Kağıthane , soygun , soygun girişimi , Kuyumcu
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