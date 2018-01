Kağıthane'de büyük değişim

HÜRRİYET’in gayrimenkul sektörünü en iyiyi teşvik etmek ve sektörün sorunlarının çözümüne destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin 11’incisi İstanbul Kağıthane için yapıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve gayrimenkul sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda bölge her yönüyle masaya yatırıldı. Son yıllarda önemli gelişim gösteren ilçe markalı konut üreten firmaların da uğrak yeri oldu. Geçmiş yıllarda mesire alanı olan, 1950’den sonra da sanayi tesisleri ve imalathanelerde dolan bölgede bugün lüks konut, ofis ve alışveriş merkezleri hayata geçiyor.

KONUMU İLE ÖNDE

Kağıthaneyi öne çıkaran en önemli faktör konumu. İlçe Maslak-Büyükdere-Levent hattına yakın mesafede olması ve ulaşım açısından Eminönü, Karaköy, Beşiktaş, Şişli ve Mecidiyeköy hattına hakim bir noktada yer alması ile öne çıkıyor. Bölgede çok sayıda nitelikli konut, ofis ve alışveriş merkezi hayata geçtiğini belirten sektör temsilcileri, yeni metro hattı yatırımlarıyla da bölgenin değerine değer katacağını belirtiyor. Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının devam ettiği Kağıthane’de bir yandan eski ve sağlıksız yapı stoku yenileniyor, bir yandan da otopark, yeşil alan ve kamusal alan ihtiyaçlarına çözüm bulunuyor.

SEKTÖRE VE BÖLGELER DESTEK

DKY İnşaat, Ege Yapı, Ferko ve Sur Yapı’nın sponsorluğunda gerçekleşen zirvesinin açılış konuşmasını yapan Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, bu toplantılar ile bölgelerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Şehirlerin ve ilçelerin her yönüyle değerlendirildiğini belirten Tandoğan, “70 yıllık bir marka olan Hürriyet’in gayrimenkul şirketleri ile tek ilişkisi reklam değil. Değer yaratmak, gündem yaratmak da bizim sorumluluğumuz. Gayrimenkul sektörü için 4 yıl önce Sign of the City Awards markasını inşa ettik. Her yıl kasım ayında yapılan gayrimenkul yarışması ile sektörü en iyiye teşvik etmeyi hedefliyoruz. Gelişen Bölgeler Zirvesi de bu markayı besleyen alt damarlardan biri. 11’incisini yaptığımız bu zirvelerde şehirlerin, bölgelerin gelişim süreçlerini değerlendiriyor, sorunları gündeme getiriyor ve takipçisi oluyoruz” dedi.

HIZLI VE PLANLI DÖNÜŞÜM

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, son yıllarda önemli gelişim gösteren Kağıthane’nin yatırımcılar için de önemli bir adres haline geldiğini söyledi. 1950’den sonra sanayi alanı haline gelen bölgede bugün kentsel dönüşüm kapsamında projeler yapıldığını belirten Fikret Bilâ, bölgenin hem ofis pazarında hem de nitelikli konut alanında önemli yol kat ettiğine dikkat çekti. Kağıthane’nin şehrin en işlek caddeleri ve merkezi ilçelerine yakın konumda yer aldığını dile getiren Fikret Bilâ, yapılan ve yapılması planlanan ulaşım yatırımlarıyla da bölgenin değer kazandığını söyledi. İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı ve planlı yapıldığı ilçelerin başında Kağıthane’nin geldiğini ifade eden Fikret Bilâ, “Yapı ruhsatı verilen inşaat firmalarına otopark, çocuk parkı ve yeşil alan oluşturma zorunluluğu getiren Kağıthane Belediyesi, böylelikle hem yeni yaşam alanları oluşturmayı hem de cadde ve sokaklarda trafik sorununun önüne geçmeyi hedefliyor. Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarının Kağıthane’ye yatırım yapmaya teşvik eden nedenler arasında Cendere Vadisi projesi ile bölgeye yapılması planlanan yeni ve geliştirilmiş ulaşım projeleri, Cendere Vadisi’ndeki fabrikaların yıkılmasıyla yeni konut, ofis ve alışveriş merkezi projelerinin hayata geçmesi, giderek ekonomik ve kültürel anlamda zenginleşen demografik yapısı, iş yerlerine yakın yaşamak isteyenlerin konut talebini arttırması, Şişli Etfal Hastanesi’nin Seyrantepe’ye taşınması, Türk Telekom Arena Stadyumu’nun bölgeye getirdiği hareketlilik, Maslak-Büyükdere-Levent hattına yakın oluşu gibi birçok avantaj bulunuyor” dedi.

SİYASİ ÇALKANTIYA RAĞMEN BÜYÜME

Türkiye’de ve uluslararası arenada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendiren Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, “Tüm ülkelerde yaşanan siyasi sorunların ekonomi kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dünya ekonomik savaşın yaşandığı global bir arenaya döndü. Türkiye de politik tartışmaların odağında. Ancak ekonomik verilere bakınca tezat bir ilişki var. Büyüme rakamları, enflasyon yaşanan siyasi çalkantılara rağmen olumlu. Ancak şu da bir gerçek ki içinde olduğumuz 10 yıl, geçmiş 10 yıla göre çok daha zor olacak. Yatırım kararları verilirken ince elenip sık dokunacak, her kesim temkinli olacak. Sağlam ve hızlı kararlar alınması gereken bir dönemdeyiz” dedi.