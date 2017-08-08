Kağıt fiyat etiketleri kalkacak

Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, marka ve ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığı perakende sektöründe, hız ve verimlilik artışı sağlayan sistemlerin yaygınlaşmasının bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor.

Anlık değişen piyasa ve rekabet koşullarına uygun, hızlı aksiyon alabilen işletmelerin satışlarını yükseltebildiğini belirten Yelkencioğlu, “Müşteri hassasiyetinin yüksek olduğu konular arasında ilk sıralarda yer alan “fiyat” hızlı ve güvenilir biçimde yönetildiğinde, işletmelere büyük karlılık sağlıyor” dedi.

Tek merkezden yönetilen Elektronik Etiketler ile fiziksel mağazalar ve online mağazalar aynı anda güncelleme yapabiliyor. Anlık müdahalelerle yönetilmesi gereken fiyat etiketleri artık elektronik olarak tek merkezden yönetilebiliyor. Merkezin, şehir dışında ya da mağaza içinde olmasının yani uzaklığın hiçbir önemi kalmıyor. Elektronik fiyat etiketleri sayesinde fiziksel mağazadaki fiyat değişikliği eş zamanlı olarak sanal (online) mağazalarda da hızlı bir şekilde güncellenebiliyor.

90 bin fiyat etiketini 1 saat içinde değiştirmek ve kontrol etmek mümkün

Hızlı ve doğru bir işleyişi mümkün kılan yeni teknolojiler sayesinde 90 bin fiyat etiketinin değişimi ve kontrolü 1 saat içinde tamamlanabiliyor. Elektronik fiyat etiketlerinde yapılan tüm değişiklikleri de merkezden kontrol ve takip etmek mümkün oluyor.

Güncellemelerin ardından etiketler, sistemin çift yönlü iletişim özelliği sayesinde merkeze onay gönderiyor. Bu teknoloji sayesinde, binlerce etikette yapılan fiyat değişikliklerinin doğruluğu, tek tek kontrol edilmeye gerek kalmadan, bilgisayar başında rapor olarak görülebiliyor. Sensormatic’in sunduğu Pricer elektronik fiyat etiketlerinin merkezi raporlama özelliği, kurumlara operasyonel anlamda büyük tasarruf sağlıyor. Diğer yandan ürünlerin mağaza içinde planlanan yerlerinde olup olmadığı da, plan pogram uyumluluğu kontrol edilerek sağlanabiliyor.

İstediğiniz promosyon ürününü öne çıkarın

SmartFlash özelliği etiketin üzerindeki flash ile raf önlerinde aranan ürünlerin daha kolay bulunması, promosyondaki ürünlerin öne çıkarılmasını sağlıyor.