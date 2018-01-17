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    Kaftancıoğlu görevi devraldı

    Özgür ALTUNCU /İSTANBUL
    17.01.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul İl Kongresi’nde CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu, görevi Cemal Canpolat’tan devraldı. Şişhane’deki İl Başkanlığı binasındaki devir teslim törenine çok sayıda partili katıldı. Toplantı salonu tamamen doldu. Çok sayıda kişi ayakta kaldı. Devir teslim töreniyle, sonrasında Kaftancıoğlu’nun düzenleyeceği basın toplantısını takip etmek isteyen basın mensupları da toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Salonda zaman zaman izdiham yaşandı.

    Kongrede 7 oy farkla geride bıraktığı Eski İl Başkanı Cemal Canpolat’la birlikte salona gelen Canan Kaftancıoğlu, alkışlarla karşılandı. Eski İl Başkanı sıfatıyla konuşan Cemal Canpolat, “ Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Birbirimizle uğraşacak bir tek dakikamız yoktur. Seçildiği günden beri bir linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum”dedi. Canpolat’ın bu sözleri üzerine salondan “Faşizme karşı omuz omuza sloganlarıyla” sloganları yükseldi.

    KILICDAROĞLU’NDAN ALDIĞI CHP ROZETİNİ KAFTANCIOĞLU’NA TAKTI

    Canan Kaftancıoğlu’na çiçek veren Canpolat ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçildiği gün kendisine verdiğini söylediği CHP rozetini Kaftancıoğlu’na taktı.

    KAFTANCIOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

    “ İlk ve son kez konuşacağım” diyen Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuyu tek bir kez açmadan işimize bakacağız. Sizler sadece devir teslime gelmediniz. Sizler partimize sahip çıkmaya geldiğiniz. Şahsıma yapılan saldırılar partimize yapılan saldırılar. Kuvayı Milliye’yi örgütleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün nesliyiz. Bizler onun izinden giden kurucumuz, kurtarıcımız olarak gören yoldaşları, neferleriyiz. CHP, kökünü Kuvayi Milliye’den alan ulu bir çınardır. Savaş meydanlarında birlik ve beraberlikle yükselmiştir. Burayı, kendinize yedeklediğiniz partilerle karıştırmayın. Burası CHP’dir, CHP’den kimseye yandaş çıkmaz.”

    Canan Kaftancıoğlu kendisine destek için gelen kalabalığı dışarı çıkartarak hakkındaki iddialara görsel sunumlar eşliğinde yanıt veriyor. Kaftancıoğlu’nun basın açıklaması devam ediyor.

    Etiketler: istanbul
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