 Kafeinle ilgili 5 sürpriz bilgi

Dozunda güzel

Uzmanlar, eğer uykusuzluk çekiyorsanız ve sık sık kalp çarpıntısı gibi problemler yaşıyorsanız, kafeini olması gerektiğinden fazla kullandığınız anlamına gelebileceğini belirtiyor. Aslında günde 250 miligram kafein, beyni uyandırıyor, konsantrasyonu arttırıyor, stresi azaltıyor ve daha uzun yaşamanızı sağlayabiliyor. Ancak bu bir bağımlılık haline geldiğinde ve doz arttığında dehidrasyon, uykusuzluk, endişe, mide rahatsızlığı ve hatta hamilelik sırasında düşük riski gibi birçok rahatsızlığa davetiye çıkarabiliyor.

Gizli kafeine dikkat

Kafeini azaltmaya çalışıyorsanız tükettiğiniz kahve, çay ve gazlı içeceklerin de miktarını azaltmalısınız demektir. Çünkü bu sinsi uyarıcı beklenmedik yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Beslenme etiketlerinde kafeine yer verilmiyor ancak bilmelisiniz ki birçok üründe bu uyarıcıya rastlamak mümkün.

Kafeinsiz kahve çözüm değil

Kafeinsiz kahve içerek kafeinden uzak durduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 2007’de Consumer Reports, Starbucks ve Dunkin Donuts dâhil olmak üzere 6 kahveciden aldığı 36 fincan kafeinsiz kahveyi test etti ve normal bir bardakta bulunan kafein ile (genellikle yaklaşık 100 miligram) karşılaştırıldığında kafein miktarının 20 miligramın üzerinde olduğunu saptadı. Yani sıfır kafein diye bir şey yok.

Diğer kafein canavarlarına dikkat

Piyasadaki birçok gazlı içecek günlük kafein miktarını arttırmak konusunda suçludur. Kolalar da kafein içerir. Bu nedenle gün içinde sadece kahveyi keserek kafeinden uzaklaşmış olmazsınız. Ne içtiğinize dikkat etmeli ve etiketlerdeki kafein miktarına bakmalısınız.

Çikolata

Kakao çekirdeklerinde doğal olarak kafein bulunur. Bu nedenle her çikolata biraz uyarıcıya sahiptir. Çikolatanız ne kadar koyuysa, yani kakao içeriği fazlaysa kafeini de o derece artar. Örneğin birçok markanın özel bitter çikolata barında bir kutu kolada olduğu kadar kafein vardır. Bazı çikolatalar ise ekstra enerji versin diye kafeinle zenginleştirilir. Bu nedenle kafeinden uzak durmak istediğinizde çikolata tüketiminizi de minimuma indirmeniz gerekir.

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