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    Kafede silah sesleri! Kahvaltıda peş peşe vurdu...

    DHA
    31.10.2017 - 12:07 | Son Güncelleme:

    Antalya'da Yunus K., aralarındaki husumet nedeniyle Arif İnal, Erkan Köse, Okan Uysal ve Tufan Uysal’ı bir kafede kahvaltı yaptıkları sırada bacaklarından tabancayla vurdu.

    Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında  Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri mahallesi 17. caddedeki meydana geldi. İddiaya göre, Yunus K., aralarında husumet olduğu belirtilen Arif İnal, Erkan Köse ile Okan ve Tufan Uysal kardeşlerin bir kafede kahvaltı yaptığını öğrendi.

    Lüks otomobille kafeye gelen Yunus K., tabancayla aynı masadaki İnal, Köse ve Uysal kardeşlere ateş edip, olay yerinden kaçtı

    Bacaklarından vurulan 4 kişi için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, aynı anda sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

    Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Yunus K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

     

    Etiketler: Kahve , silah sesleri
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