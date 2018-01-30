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    Kafede dehşet anları! Pompalı tüfekle baskın...

    İHA
    30.01.2018 - 22:58 | Son Güncelleme:

    Konya’nın Ereğli ilçesinde pompalı tüfek ile kafe basarak ateş eden şüpheliler, kafede oturan genç bir kızı yaraladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Olay, akşam saatlerinde merkez Hacı Mütahir Mahallesi Eczacı Sami Sokak’ta yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, ikindi saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada birbirlerine laf atan iki grup daha sonra olay yerinden ayrıldı. Aynı olayın devamında ise içinde dört kişinin olduğu araç sokak içerisinde bulunan bir kafenin önünde durdu. Eline pompalı tüfeği alan bir kişi karşı grubun kafe içinde olduğunu düşünerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu kafenin giriş kısmında oturan 20 yaşındaki Teslime T. kafasına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Yaralanan Teslime Tomak ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    YAŞANAN OLAY VE PANİK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Silahla ateş edilmesi ve kafede yaşanan panik ise saniye saniye kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kafe önünde duran araçtan inen bir kişi eline aldığı pompalı tüfek ile ateş açarak kafeye giriyor, diğer üç zanlı ise arkadan takip ediyor. Bu esnada camın önünde oturan genç kız yaralanarak yere yığılıyor. Kafe içindeki bazı müşteriler sağa sola kaçışırken bazıları da şahsın elindeki tüfeği almaya çalışıyor. Kafeyi basan grup karşı tarafın içeride olmadığını anlayınca bölgeden yaya olarak kaçıyor. Polis olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

     

    Etiketler: konya , son dakika
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