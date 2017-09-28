Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Kafe KHK

    Kafe KHK

    İbrahim MAŞE/DHA
    28.09.2017 - 23:42 | Son Güncelleme:

    Mersin Üniversitesi'nde Barış Bildirisi’ne imza attıkları gerekçesiyle kanun hükmündeki kararname (KHK) ile ihraç edilen üç akademisyen ve bir aktivist, şimdi birlikte kütüphane ve kafe olarak hizmet veren 'Kültürhane'yi işletiyor.

    KHK ile mesleklerinden ihraç edilen akademisyenler Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, şehit çocuğu olan Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ve İletişim Fakültesi'nde görevli uzman Galip Deniz Altınay ile aktivist Nalan Turgutlu Bilgin, kütüphane kurma fikriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ile arkadaşları 'Kültürhane' adı altında  kütüphane ile kahveyi buluşturdu. Binlerce kitabın yer aldığı Kültürhane'de, çay ve kahve servisini de akademisyenler yapıyor. Kimi zaman içecek servisi yapan Prof. Dr. Yılgör, Doç. Dr. Bayraktar ve uzman Altınay, kimi zaman da kütüphane kısmına geçerek öğrencilerle bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. 

    PROFESÖRÜN LİMONATASI
    Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, kafede yaptığı limonatayla da ün kazandı. Mönüde ‘Profesörün Limonatası’ olarak yer alan limonatayı yapan Yılgör, kütüphanede eğitim, kafe kısmında ise müşterilere çay veriyor. Bir profesörü servis yaparken görünce insanların şaşırdıklarını  belirten Prof. Dr. Yılgör, “Hatta kimi zaman sipariş almak istediğimde ‘Hocam estağfurullah’ diyorlar. Böyle bir tepki oluyor ama önemli olan bir şeyleri birlikte üretmek” diyor.

    Etiketler: KHK , akademisyenler bildirisi , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri