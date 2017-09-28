KHK ile mesleklerinden ihraç edilen akademisyenler Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, şehit çocuğu olan Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ve İletişim Fakültesi'nde görevli uzman Galip Deniz Altınay ile aktivist Nalan Turgutlu Bilgin, kütüphane kurma fikriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ile arkadaşları 'Kültürhane' adı altında kütüphane ile kahveyi buluşturdu. Binlerce kitabın yer aldığı Kültürhane'de, çay ve kahve servisini de akademisyenler yapıyor. Kimi zaman içecek servisi yapan Prof. Dr. Yılgör, Doç. Dr. Bayraktar ve uzman Altınay, kimi zaman da kütüphane kısmına geçerek öğrencilerle bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.



PROFESÖRÜN LİMONATASI

Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, kafede yaptığı limonatayla da ün kazandı. Mönüde ‘Profesörün Limonatası’ olarak yer alan limonatayı yapan Yılgör, kütüphanede eğitim, kafe kısmında ise müşterilere çay veriyor. Bir profesörü servis yaparken görünce insanların şaşırdıklarını belirten Prof. Dr. Yılgör, “Hatta kimi zaman sipariş almak istediğimde ‘Hocam estağfurullah’ diyorlar. Böyle bir tepki oluyor ama önemli olan bir şeyleri birlikte üretmek” diyor.