Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kafaoğlu: "Halkın içinden gelen birisiyim"

    Kafaoğlu: "Halkın içinden gelen birisiyim"

    Hurriyet.com.tr
    13.11.2017 - 12:00 | Son Güncelleme:

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, göreve geldikten sonra yaptıkları ilk işlerden birinin, makam katına çıkmayan asansörün yeniden devreye almak olduğunu açıkladı.

    İnsanların kendilerine rahat bir biçimde ulaşması için kapıları sonuna kadar açtıklarına işaret eden Kafaoğlu, "Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları sonuna kadar vatandaşa açıldı" dedi.  

    Başkan Kafaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada“Ben halkın içinden gelen birisiyim. Görev yaptığım her yerde vatandaş önceliğim vardı. Altıeylül Belediyesi’nde de bu böyleydi, Büyükşehir Belediyesi’nde de değişmedi. Daha önce vatandaşlar başkanlık makamına asansör ile çıkamıyordu, 5'inci katta inip başkana ulaşmakta güçlük çekiyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok. 

    Belediyeye giren her vatandaş rahatlıkla makamımıza kadar geliyor, çayını içiyor, sohbetini ediyor daha sonra ayrılıyor. Vatandaşı sevmeyen, vatandaş ile içiçe olmayan kimse siyaset yapamaz. Siyasetin malzemesi insandır. İnsanı seveceksiniz ki gücünüz artsın, enerjiniz yükselsin. Bizde böyle yapıyoruz. Görevi alır almaz vatandaşımızın bize rahat ve kolay ulaşabilmesi için ilk adımı attık, aradaki köprüyü ortadan kaldırdık” dedi.
    Kafaoğlu: Halkın içinden gelen birisiyim

    Zekai Kafaoğlu kimdir Yeni Balıkesir Belediye BaşkanıZekai Kafaoğlu kimdir? Yeni Balıkesir Belediye Başkanı

    Etiketler: Zekai Kafaoğlu , Balıkesir
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri