Kafaoğlu: "Halkın içinden gelen birisiyim"

İnsanların kendilerine rahat bir biçimde ulaşması için kapıları sonuna kadar açtıklarına işaret eden Kafaoğlu, "Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları sonuna kadar vatandaşa açıldı" dedi.

Başkan Kafaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada“Ben halkın içinden gelen birisiyim. Görev yaptığım her yerde vatandaş önceliğim vardı. Altıeylül Belediyesi’nde de bu böyleydi, Büyükşehir Belediyesi’nde de değişmedi. Daha önce vatandaşlar başkanlık makamına asansör ile çıkamıyordu, 5'inci katta inip başkana ulaşmakta güçlük çekiyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok.

Belediyeye giren her vatandaş rahatlıkla makamımıza kadar geliyor, çayını içiyor, sohbetini ediyor daha sonra ayrılıyor. Vatandaşı sevmeyen, vatandaş ile içiçe olmayan kimse siyaset yapamaz. Siyasetin malzemesi insandır. İnsanı seveceksiniz ki gücünüz artsın, enerjiniz yükselsin. Bizde böyle yapıyoruz. Görevi alır almaz vatandaşımızın bize rahat ve kolay ulaşabilmesi için ilk adımı attık, aradaki köprüyü ortadan kaldırdık” dedi.





