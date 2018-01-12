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    Kafaları karıştıran açıklama: Türk hükümetinin güçlü bir müttefik olabileceğine inanıyoruz

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    12.01.2018 - 00:23 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kamu diplomasisinden sorumlu Müsteşarı Steve Goldstein, son günlerde Ankara’dan gelen ABD’ye yönelik sert eleştirilere yanıt verdi. Türkiye’nin demokratik, müreffeh, güvenilir ve istikrarlı bir müttefik olmasının ABD’nin doğal çıkarı olduğunu belirten Goldstein, Türk yetkililerin kullandığı dilin bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmadığını söyledi. Goldstein’in ‘Türk hükümetinin ABD’nin güçlü bir müttefiki olabileceğine inanıyoruz’ sözleri kafaları karıştırdı. Israrlı sorular üzerine Goldstein ‘Şu anda da güçlü müttefik’ dedi ancak hemen ardından iki tarafın da birbirleriyle ilgili endişeleri olduğunu ekledi.

    Kafaları karıştıran açıklama: Türk hükümetinin güçlü bir müttefik olabileceğine inanıyoruz2017’nin son günlerinde kamu diplomasisinden sorumlu müsteşar olarak atanan Steve Goldstein, Perşembe günü ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’nın brifing odasında kürsüdeydi. Günlük basın brifingini oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle gelemeyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in yerine yine Goldstein verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin PYD ve FETÖ’ye verdiği destek nedeniyle son günlerde tonu iyice sertleşen açıklamaları Goldstein’e hatırlatarak ABD- Türkiye ilişkilerinin son durumuna ilişkin değerlendirmesi soruldu.

    Steve Goldstein Türkiye’ye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    ABD DOĞAL ÇIKARI TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK VE İSTİKRARLI OLMASINDA

    - Türkiye’nin demokratik, müreffeh, güvenilir ve istikrarlı bir müttefik olması bizim doğal çıkarımızadır. Bahsettiğiniz şekilde bir dilin kullanılmasının bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olduğuna inanmıyoruz.

    - Türkiye’nin komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmaya çalışması anlaşılabilir.

    TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜN KAYNAĞI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

    Türkiye’nin demokratik gelişimini uzun zamandır destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye’nin gücünün kaynağının hukukun üstünlüğüne saygı, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü olduğuna inanıyoruz. Bu unsurlar aynı zamanda iki ülke arasındaki ortaklık potansiyelinin genişlemesinin de kaynağı.

    TÜRK HÜKÜMETİ GÜÇLÜ MÜTTEFİK OLABİLİR

    - Türk hükümetinin ABD’nin güçlü bir müttefiki olabileceğine inanıyoruz.

    - (Şu an güçlü bir müttefik değil mi?) Türkiye güçlü bir müttefik. Ancak ülkeler zaman zaman bize endişelerini iletiyor. Biz de gerektiğinde onlara kendi endişelerimizi iletiyoruz. Ortak bir anlayışa ulaşmak için çalışıyoruz.

    Etiketler: gazetehaberleri
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