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    ‘Kafa karışıklığı yaşıyorlar’

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    25.09.2017 - 21:02 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 21:02

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’ten geçen tezkere konusunda hükümete net bir tavır takınması çağrısında bulundu.

    Altay “Sayın Başbakan bir televizyon kanalında TBMM’de kabul edilen tezkerenin bir savaş tezkeresi olmadığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bu tezkerenin savaş tezkeresi olduğunu beyan etti. Şu hükümetin düştüğü hale bakın. Şu Türkiye’nin içine düştüğü duruma bakın. Hükümet belli ki bir kafa karışıklığı yaşıyor. Hükümetin içinde bu konuda ciddi görüş ayrılıkları var. Savaş çığırtkanlığı yapanlar var” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Engin Altay , chp
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