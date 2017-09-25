‘Kafa karışıklığı yaşıyorlar’

Altay “Sayın Başbakan bir televizyon kanalında TBMM’de kabul edilen tezkerenin bir savaş tezkeresi olmadığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bu tezkerenin savaş tezkeresi olduğunu beyan etti. Şu hükümetin düştüğü hale bakın. Şu Türkiye’nin içine düştüğü duruma bakın. Hükümet belli ki bir kafa karışıklığı yaşıyor. Hükümetin içinde bu konuda ciddi görüş ayrılıkları var. Savaş çığırtkanlığı yapanlar var” dedi.