Kafa kâğıdı

Fatih Kaya yazıyor Kuş gribinden kurtulduk, şimdi Domuz gribi ile boğuşuyoruz...

Her geçen gün kaybettiğimiz hasta sayısı maalesef artıyor...

Makaleler, duyurular alınan birçok önleme rağmen salgın yayılıyor...

İnsanların toplu olarak bir araya geldiği mekânlar yayılmayı hızlandırıyor...

Mesela...

Toplu taşıma araçları...

Virüsün en sevdiği ortamların başında geliyor...

Kapalı kapılar içinde yığınla insan...

Ve “hapşu” sesi ile kurbanını arayan virüs...

Ya da öpüşmeyin, koklaşmayın uyarısı...

Uzaktan selamlaşın...

Ellerinizi yıkayın...

Hastaysanız sokağa çıkmayın...

Çocuğunuzu okula göndermeyin...

Daha birçok gerekli ve basit önlemler...

Peki, spor alanların da neden önlem yok?

Binlerce insanın bir araya geldiği stadyumlar da ve spor salonların da neden hiç bir önlem alınmıyor?

Grip almış başını gidiyor...

Can kaybı artıyor...

Bizimkiler ne yapıyor peki?

Özel Güvenlik ve polise tekrar tekrar üst aratıyor? Binlerce kişiye sürülen eller!

Söze gelince uzaktan selamlaşın, yakın temas kurmayın...

Ne hikmetse, binlerce insanın bir araya geldiği ortamlarda güvenlik adı altında ellemek serbest...

Hayır, yakında bir idareci çıkıp, “maçlara gitmeyin” diyecek, bizimkiler de bunu önlem diye vatandaşa aktaracak, korkuyorum ama virüsten değil bu idarecilerden korkuyorum...

İdareci işte adı üstünde, adam idare ediyor...

Küfür edilince kimlik kontrolü yapmayı akıl ediyor...

Fakat kapıda ki yığılmayı düşünmüyor...

Diyoruz ya idareci, idare ediyor işte, günü kurtarma çabası içinde...

Küfür ve şiddetin böyle bitebileceğini düşünüyor...

İnternetten bilet sattırma kardeşim o zaman?

Neden sattırıyorsun?

Gişeden kimlik kontrolü ile sattır. Kimliğinle git al de!

Veya kombine satarken neden sözleşme imzalatıyorsun?

30 Bin’den fazla taraftara kimlik kontrolü yapılacak...

Arada arıza çıkaranlar kesin olacak, kimliğini unutanlar derken girişler tıka basa dolu olacak…

İnsanlar üst üstte, itiş kakış…

Diyoruz ya Domuz Gribinden korunuyoruz…

Zaten gripten olmasa da izdihamdan birine bir şey olacak. O yüzden herkes her şeyi göze almış, kapılara yüklenecek…

Gerisini siz düşünün, siz düşünün ki önlem alın erken giriş yapın…

Yoksa kimsenin önlem falan aldığı yok. Haberiniz olsun…