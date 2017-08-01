Kaf Dağı'na ulaşmak imkânsız değil!

Marka strateji danışmanı Didem Moralıoğlu, "Ben Marka Olsam" ve "Seni Yine Severdim” in ardından kaleme aldığı üçüncü kitabı "Kaf Dağı'nın Pusulasını okurla buluşturdu. Moralıoğlu'nun kendini yeniden yaratarak hedeflenen zirveye ve başarıya ulaşmanın sırlarını Kaf Dağı efsanesi üzerinden anlattığı kitap, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.
ZİRVEYE GİDEN YOL ZORLU VE ÇETİN
Didem Moralıoğlu, Kaf Dağı'nın zirvesine ulaşmak için geçeceğiniz yolun çetin ve zorlu olacağını en baştan söylüyor. Ve bu zorlu yolda geçilecek 7 vadinin haritasını sunuyor. O vadiler sırasıyla; "motivasyon", "aşk", "iç gözlem", "öz farkındalık", "inanç", "kendini sınama" ve "hiçlik" adını taşıyor.
GERÇEK BAŞARI HİKAYELERİNDEN ÖRNEKLER
Kitapta sözü edilen vadiler, insanın kendini yeniden yaratması, mücadelelerden galip çıkıp adeta yeniden dirilmesi için geçmesi gereken evreleri ifade ediyor. Yazar, kitabında bu vadileri geçmeyi başarmış gerçek kişilerin yaşadıklarından örnekler verirken, Kaf Dağı’na ulaşmanın imkânsız olmadığını gösteriyor.
Moralıoğlu, Kaf Dağı’nın önemini ise şu sözlerle anlatıyor: “İnsan ruhunun gökle birleştiği yerdir Kaf Dağı. Yok olup kendini yeniden yarattığı yer. Cesareti, gücü, bereketi, güveni, mutluluğu ve huzuru bulduğu, gerçek anlamda korkularından arındığı yerdir. Efsane, hedeflenen başarıya ulaşmanın, gurur ve kibirden uzaklaşıp kendi değerini ortaya koyarak mücadele etmekle ve kendini yeniden yaratma kararıyla gerçekleşeceğini söyler.”
SONUÇLARLA YÜZLEŞMEYE CESARETİNİZ VAR MI?
Kaf Dağı’nın Pusulasında ayrıca okuyucularını küllerinden doğan Zümrüdüanka ile tanıştırıyor ve insanın güçlenmesinin, sonuçlarla yüzleşmekten geçtiğinin altını çiziyor: "Sonuçlarla yüzleşmeye cesaretin yoksa kendini yeniden yaratamazsın.” Hayatta ne Zümrüdüanka olmayı göze almadan mutlu olabiliriz, ne de benliğimizi esir alan yanlarımızı fark etmeden başarıya ulaşabiliriz. Şimdi her birimiz için gökyüzünde süzülme zamanı. Yeter ki bunu isteyelim ve o ilk kanadı çırpacak azmi ve cesareti kendimizde bulabilelim. İnsanın kanatları gayretidir.
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