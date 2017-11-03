Vatanım Sensin yeni sezonda kadroyu büyütüyor

YÖNETMENLİĞİNİ Yağmur-Durul Taylan ve Burak Arlıer’in yaptığı “Vatanım Sensin”, ikinci sezonuyla yine perşembe günleri milyonları ekran başına toplayacak. Bir ulusun var olma mücadelesini anlatan dizinin yeni sezon ilk bölümü 9 Kasım’da Kanal D’de yayınlanacak. Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın başrolde olduğu dizinin oyuncu kadrosuna yeni sezonda Şükran Ovalı ve Ufuk Bayraktar da dahil oldu. Şükran Ovalı, Seher karakterine hayat verirken Ufuk Bayraktar ise Dağıstanlı olarak izleyici karşısına çıkacak.

İkinci sezonda Meclis’in açılışı ve Misak-ı Milli’nin ilanı ile umutlanan Türk milletinin üzerine karabasan gibi çöken Sevr Antlaşması dönemi anlatılacak.

9 Kasım’da ekranda

“Vatanım Sensin” 2. sezonuyla yine perşembe günleri milyonları ekran başına toplayacak.