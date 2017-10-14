Kadrolu... Sözleşmeli...

Artuklu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulunu bitirdikten sonra iş arayan Şehmus Uytun, 7 aydır sözleşmeli çalıştığını belirterek şöyle konuştu: “Aldığım paranın helal olması için işimi severek yapıyorum. Günde en az 8 sokak temizliyorum. Çalıştığım eşek kadrolu, maaşı saman ve kalacak yer. Bu konuda bir şey diyemem. Benim hayalim ailemi geçindirebileceğim bir iş. Babam geçmiş yıllarda iş yerinde rahatsızlandı ve bir daha çalışamadı. Annem de sözleşmeli işçiydi süresi dolduğu için şimdi işsiz. Bir kız kardeşim var lisede okuyor. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için ben çalışmak durumundayım.”