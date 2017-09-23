Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş: Artık bizimsin. İyi ki varsın, iyi ki babamsın

Attığı mesajında 33 yaşında olduğunu belirten Mustafa Ömer Topbaş, "33 yaşındayım, kendimi bildim bileli haftada 2 saat görebildiğimde seni, ’çok şükür bu hafta iyi görüşebildik’ dedim... Öyle ki; ilk ve ortaokul yıllarımda yeri geldi yatak odanın kapısına astığım post-itlerle sorularıma cevap alabildim senden. Öyleydi çünkü, sen hayatını 42 yıl önce bir davaya adadın, bizden (ailenden) geçtin, millete hizmet için yaşadın. Ben ise hep doya doya baba-oğul ilişkimizi yaşayamamamızın eksikliğini çektim, aslında içten içe senin de çektiğini hep bildim, hissettim. Ama öte yandan hep gurur duydum seninle, nasıl duymayayım ki? Halka hizmete adanan bir ömür, 2004’ten bugüne dek süren müjdelenmiş şehrin başkanlığı, bize 2014’te herkesin etrafında birleştiği rakibe karşı yaşattığın seçim zaferin ve tabi en önemlisi görev süresince İstanbul’a yaptığın hizmetlerin. Artık bizimsin. İyi ki varsın, iyi ki babamsın." ifadelerini kullandı.