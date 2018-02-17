Kadir Topbaş’ın geri gönderdiği projeye İBB’den onay çıktı

Geçtiğimiz yıllarda çevrecilerin protesto eylemlerine sahne olan Yedikule bostanlarına ilişkin “Yedikule Belgradkapı Arası Çevre Düzenleme ve Peyzaj Avan Projesi”, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda İBB Meclisi’nde, CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık AK Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla planlara işlendi.

Mülkiyeti, Fatih Belediyesi, İBB, Vakıf, Maliye ve şahıslara ait olan ve Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı sınırları içinde kalan toplam 77 bin metrekarelik alan, bundan böyle kentsel ekosistemin bir parçası olarak korunacak.

Yapılan plan değişikliğiyle mevcut planlarda, kısmen park ve dinlenme alanları, kısmen orta yoğunlukta konut alanları ve kısmen açık spor alanı olarak görülen Yedikule bostanlarının bu fonksiyonu iptal edilip, parklar ve dinlenme alanları, yönetim merkezleri, açık otoparklar, yaya meydanları ve sosyal ve kültürel tesis alanları fonksiyonları işlendi.

Yedikule bostanlarının bulunduğu alanda 2 adet korunması gerekli tescilli ahşap ve kagir sivil mimarlık eseri yapı bulunuyor. Teklife konu alan, İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı sınırları içinde yer alıyor.

VAKIFLAR UYGUN GÖRMEDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, projeye ilişkin görüşünde imar planı tadilatlarını uygun görmediğini ancak eski eser tescilli, mülkiyeti Sultan Mahmudu Han Sani Vakfı’na ait “Kulübesi Olan Bostan” vasfındaki alanı, mülkiyeti vakıfta kalacak ve akar niteliğini de devam ettirecek şekilde eski eserlerin bir kısmının restoran, kafe, kır bahçesi, rekreasyon alanı olarak diğer kısmının ise bostan olarak fonksiyon verilmesini öngören plan tadilatlarının kendilerine sunulması halinde konuyu tekrar değerlendireceklerini belirtti.

BOSTANDA NELER OLACAK?

Plan değişikliğinin oylanması öncesi meclis üyelerine bilgi veren AK Parti İBB Grup Başkanvekili Temel Başalan, projenin ihale sürecinin ardından kısa bir süre içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Başalan, projede neler olacağına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

* Yedikule bostanları olarak bilinen alanın Kentsel Tarım Parkı olarak tasarlanıp, içinde Şifa Kafe, sera ve atölyeler, pazar alanı, ateşsiz piknik alanı, dinlenme alanları, farklı yaş grupları ve engelli çocuklar için oyun alanları, basketbol antreman alanları, bisiklet yolu, Hasat Lokantası, şifalı bitkiler ve çiçekli bitkiler fonksiyonları yer alacak.



* Seralarda, sebze üretim atölyesi, arıcılık, kompost, bahçe yapıları, geri dönüşüm ve ahşap ürün atölyeleri tasarlandı. Bostan ve üretim faaliyetleri için Pazar veri ve festival alanı bulunacak.

* Engelli kullanıcılar için de pazar alanı meydanında konuşlandırılacak tarım atölyesinde, yükseltilmiş bahçelerde bostan üretimi imkanı sağlanacak.

* Kütüphane ve derslikler, tohum bankası, çiftçilere ve bostanlara yönelik yapılabilecek eğitim, seminer ve toplantılar ile bostanlarla ilgili yayın ve tanıtıcı ürünlerin satışı için bir mekan ayrılacak. Alanın elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanacak.

CHP’Lİ HACIALİOĞLU: YEDİKULE BOSTANLARINA YAZIK ETTİK

CHP Grubu adına karara karşı çıkan İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, dosyanın tartışılmak üzere geri çekilmesini isteyip AK Parti Grubu’na sert çıktı. Hacıalioğlu tepkisini “Döndürüp döndürüp bozmaya çalışıyorsunuz. Yedikule bostanlarına yazık ettiniz. Ne güzel, düzelmişti, niye bozuyoruz, ne manası vardı” sözleriyle karşı çıktı.

AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, peyzaj projesi yapılmasının temel felsefesinin, geçmişten bugüne kentlerin gıda ihtiyacını karşılayan kentsel eko sistemi koruyup, bostanları yeni konseptle geliştirmek olduğunu söyleyip, “Amaçlanan olay, tarımsal faaliyettir. Tarihten gelen faaliyetlerin devamını sağlayıp, çekim alanı oluşturmak” dedi.

“KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN”

Diler’in sözlerine “Kimse kimseyi kandırmasın” diye karşılık veren Hacıalioğlu, “Söylediğiniz gibi alanlar yaratmak istiyorsanız Ayamama Deresi’ne yapın. Buranın özelliği tarihi bostan. Bu kadar fonksiyonun yapıyorsunuz, bostan nerede olacak. Bir şeyi savunurken, kimse kimseyi kandırmasın. Bostan mostan kalmadı” diye konuştu.

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