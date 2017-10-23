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    Kadir Topbaş'ın damadı hakim karşısında

    DHA/İHA
    23.10.2017 - 10:34 | Son Güncelleme:

    FETÖ’ye finansman sağladıkları iddiasıyla, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ünlü baklavacı Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu TUSKON ve üye şirketleri ile ünlü iş adamları hakim karşısına çıktı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile üye şirketlerine yönelik Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 31’i tutuklu 86 sanığın yargılanmasına başlandı.

    Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü ile birlikte 28 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 50 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ve yakınları da katıldı. Öte yandan duruşma salonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.Duruşma, tutuklu sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

    İDDİANAME

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın “anayasayı ihlal”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenmişti.

    İddianamede aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü, İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer’in de bulunduğu diğer 83 iş adamının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari’nin “örgüt üyeliği” suçunun yanında “özel belgede sahtecilik” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülmüştü.

     

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    Etiketler: Kadir topbaş
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