Kadir Topbaş: Öyle lüzum gördüm böyle istedim

Topbaş dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. Topbaş’ın yanında İBB Meclis üyelerinden sadece, Meclis’in görme engelli tek kadın üyesi Özlem Yir vardı. Topbaş’ın istifasını açıklamak üzere cuma günü belediyeye gelişinde kendisine sarılıp ağlayan Yir, bu kez Topbaş’ı gülerek karşıladı. Topbaş, makamına kolunda Özlem Yir’le beraber çıktı. Yir, düşmemesi için kendisine dikkatli olmasını söyleyen Topbaş’a, “Görüyorum başkanım. Sizin ne kadar yakışıklı olduğunuzu görüyorum” dedi. Topbaş özetle şunları söyledi:

ONURLU GÖREV YAPTIM

“İBB’de, çok onurlu 13 yıl 5 ay 20 gün görev yaptım. Büyükşehir Belediyesi beni sadece İstanbul’da değil, Türkiye ve dünyada da tanınır hale getirdi. Bütün bilgi ve becerilerimi, bildiklerimi bu kente aktarmaya çalıştım. Vatandaş hep takdir ettiği için 3 dönem başkanlık yaptım. Hamdolsun.”

Topbaş, yerine gelecek başkana da başarılar dileyip, “Her daim yanlarında olacağım. Deneyimimi, bilgimi her daim paylaşırım. Çünkü yeni görevde olan kişilerin başarılı olması gerekir ki kent ve ülkenin geleceği güzel olsun. Onurumla geldim, onurumla ayrılıyorum” dedi.

SİYASİ BEKLENTİM YOK

Gazetecilerin, “Kırgın mısınız?” sorusuna, “Kırgın değilim. Onurlu bir görev yaptık. Görevimi bu şekilde tamamladım” diye yanıt veren Topbaş’ın “Neden bıraktınız” sorusuna cevabı ise şöyle oldu: “Böyle lüzum gördüm. Böyle istedim böyle olsun dedim. Hayırlı olsun. Değerlendirmeyi kendime göre yaptım. Onurlu bir duruş olarak da müsaade istedik ayrıldık. Siyasetten değil başkanlıktan ayrıldım. Parti üyeliğim devam ediyor. Siyasi beklentilerim yok bunu açık söyleyeyim. Başka bir görev, başka bir şey düşünmem. Böyle bir kente hizmet etmiş olmak büyük bir onur. Ama, her daim bilgi ve deneyimimizi paylaşmaya hazırım.

Yerime gelecek ismi bilmiyorum. İsimler dolaşıyor. Güzel bir isim gelir inşallah. Kaliteli arkadaşlarımız var. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Meclisimiz perşembe bir karar verecek, hayırlı olsun. Mevlüt Bey (Uysal) siyasette eski arkadaşımız. Yıllar ötesinden beri siyaseti birlikte yaptığımız arkadaşımız. Bu yolda beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan bir tanesi. O veya başka diğer adaylar, dolaşan isimler hepsi kıymetli isimler. Güzel bir insan gelir inşallah.”