Kadir Topbaş istifa iddialarıyla ilgili açıklama yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.

İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.

Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.

İLK MESAJ

Kadir Topbaş istifa etti' haberleri sonrası İBB Başakanı Kadir Topbaş'tan ilk mesaj geldi. Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haber merkezlerine "Dr. Kadir Topbaş'ın Mesajı" başlığıyla fotoğraflı bir mesaj gönderildi.

TOPBAŞ: ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

Mesajda Topbaş'ın ağızından "Sevgili istanbullular her ay hayatınızı kolaylaştıracak ve aynı zamanda hemşehrilik ilişkisiyle aşığı olduğumuz bu kenti, daha yaşanılır ve çağdaş düzeye çıkaran yeni hizmetlerimizle sizlerin karşısına çıkmaktan onur ve mutluluk duyuyorum" diye yazıldı.

Ayrıntılar geliyor…

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