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    Kadir Topbaş istifa iddialarıyla ilgili açıklama yapacak

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 17:56 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 18:19

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB binasında açıklama yapacağı öğrenildi. Kulislerde Topbaş'ın istifa etmeyeceği, ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtiliyordu. Erdoğan'ın bugünkü yoğun programında bu görüşme gerçekleşmedi. Hürriyet'e konuşan Topbaş'a yakın bir isim, mevcut şartlarda istifa ihtimalinin ağır bastığını ve açıklamanın önümüzdeki dakikalarda yapılacağını söyledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.

    İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.

    Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.

    İLK MESAJ

    Kadir Topbaş istifa etti' haberleri sonrası İBB Başakanı Kadir Topbaş'tan ilk mesaj geldi. Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haber merkezlerine "Dr. Kadir Topbaş'ın Mesajı" başlığıyla fotoğraflı bir mesaj gönderildi.

    TOPBAŞ: ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

    Mesajda Topbaş'ın ağızından "Sevgili istanbullular her ay hayatınızı kolaylaştıracak ve aynı zamanda hemşehrilik ilişkisiyle aşığı olduğumuz bu kenti, daha yaşanılır ve çağdaş düzeye çıkaran yeni hizmetlerimizle sizlerin karşısına çıkmaktan onur ve mutluluk duyuyorum" diye yazıldı.

    Ayrıntılar geliyor…

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    Etiketler: Kadir Topbaş , İBB , açıklama , son dakika
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