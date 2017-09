Kadir Topbaş istifa etti

PARTİMİ BIRAKMIYORUM

“Türkiye’deki tüm belediye başkanlarının abisi oldum. Bu şehir beni Dünya Belediyeler Birliği Başkanı yaptı. İnsanlar çok şeyi affeder, adam yerine konmamayı affetmez. İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna fırsat vermem. Ben bugün belediye başkanlığından istifa ettim. Ben bugün itibarıyla buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin bir üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. Görevimi bırakıyorum ama partimi bırakmıyorum. Benim gündemim, Türkiye gündeminin küçük bir parçası. 80 milyon olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olmak zorundayız. İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullulardan görevimden müsaademi istiyorum lütfen gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim. Asla birtakım söylentilere fırsat vermek istemem.”



ŞİMDİ NE OLACAK: 5216 Sayılı Belediye Kanunu’na göre 10 gün içinde valinin çağrısıyla toplanacak meclis üyeleri arasından, her parti kendi başkan adayını belirleyecek. Oylamayla yeni başkan seçilecek.



AK PARTİLİ ÜYELERLE TERS DÜŞTÜ

KADİR Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti. İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.



İSTİFAYA TEPKİLER

Akif Hamzaçebi (CHP): Önemli olan yeşil, nefes alan, kamu arazilerinin bazı vakıflara verilmediği bir İstanbul bırakabilmekti. Emanete iyi davranmak böyle olur.



Barış Yarkadaş (CHP): İBB olacak isimler için acele etmeyin. Tek bir şey söyleyeyim... T. Erdoğan, ülke yönetiminin aynı anda iki damadı kaldırmayacağını bilir.



Gürsel Tekin (CHP): Sayın Kadir Topbaş, kendi partililerin sana kumpas kuruyorlar. Cesur ol ve kararı idare mahkemesine taşı. Yanındayız.





AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ı başkan adayı göstermesi bekleniyor.



AK PARTİ'DEN İLK YORUM VE GÜMÜŞDAĞ YANITI

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Topbaş'ın istifasının ardından açıklamalarda bulundu. Kaya açıklamasında, "Sayın başkanımızın bir takdiri ve tercihidir. Kadir Abi’yi biz bir beyefendi olarak tanıdık. Değerlendirmesi kendisine aittir, buna saygı duyuyoruz" dedi.



Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Belediye Meclis Üyesi ve Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın isminin geçmesine ilişkinse, "Meclis üyelerimizin her birinin büyükşehir belediye başkanlığı yapacak donanımda olduğuna inanıyoruz. Ancak kimin olacağıyla ilgili bugün bir şey söylememiz mümkün değil. İstanbul'un 39 ilçesindeki meclis üyelerimiz ya da 25 belediye başkanımızdan hangisi uygun görülüyorsa parti kademesi onu değerlendirecek." ifadelerini kullandı.





TWİTTER'DAN VEDA MESAJI

Kadir Topbaş geç saatlerde Twitter hesabından da şu mesajları paylaştı:

"3 dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular'a teşekkür ediyorum.

Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımız'a ve AK Partim'e şükranlarımı sunuyorum.

Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum.

Göreve başladığımda "Hayatım İstanbul" demiştim. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum.

Her zaman dualarımda olan İstanbullular'ın dualarında olabilmek ümidiyle…

Allah'a emanet olun."