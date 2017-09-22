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    Kadir Topbaş ile ilgili son dakika gelişmesi

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 12:54 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 13:37

    İstifa ettiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın bugün bir açıklama yapacağı öğrenildi.

    Başbakan Binali Yıldırım Türk İş ile görüşmesinin ardından gazetecilerin konu hakkındaki sorusuna, “Bu konuda bugün içinde Kadir Bey bir açıklama yapacak” cevabını verdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.

    İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.

    Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.

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    Etiketler: Kadir Topbaş , İBB , Başbakan , Binali Yıldırım
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