Kadir Topbaş ile ilgili son dakika gelişmesi

Başbakan Binali Yıldırım Türk İş ile görüşmesinin ardından gazetecilerin konu hakkındaki sorusuna, “Bu konuda bugün içinde Kadir Bey bir açıklama yapacak” cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.

İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.

Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.

.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR