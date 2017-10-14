Topbaş soluğu orada aldı: Kapıda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş, İstanbul’daki işlerini bitirir bitirmez eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte Bodrum’a geldi.

Bodrum’u gezen Topbaş, Bodrum Kalesini gezmek için için çarşıya indi. Kalenin kapısından içeri alınmayan Topbaş, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

GERİ DÖNDÜ

Kalenin restorasyon çalışmaları nedeniyle yerli ve yabancı turistlere kapatılan Kale geçici bir süre hizmet veremediği için Topbaş, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Bir müddet kale hakkında bilgi alan Topbaş, daha sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında çarşıdan ayrıldı.