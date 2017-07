Kadir Has Üniversitesi Türkiye'yi temsil edecek!

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Avrupa – Akdeniz Üniversitesi’nin (The Euro-Mediterranean University - EMUNI) Senato üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Aydın’ın Merkezi Slovenya’da bulunan ve Türkiye’den 6 Üniversitenin üye olduğu EMUNI’nin Senatosu’na seçilmesiyle, Kadir Has Üniversitesi Türkiye'den temsil edilen tek kurum oldu.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Avrupa – Akdeniz Üniversitesi’nin (The Euro-Mediterranean University - EMUNI) Senato üyeliğine seçildi. 2008’de kurulan Avrupa - Akdeniz Üniversitesi (EMUNI), Avrupa Birliği’nin Akdeniz için birlik girişiminin temel unsurlarından biri olarak, Avrupa ve Akdeniz coğrafyasında bulunan üniversitelerin ortak bilimsel çalışmalar sürdürülebilmelerini amaçlıyor. İlgili coğrafyadaki 37 ülkeden 128 Üniversitenin üye olduğu EMUNI Üniversitesi, Avrupa-Akdeniz bölgesinde yükseköğretim alanının ve araştırma ağının genişletilmesi yoluyla bölge ülkelerinde sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını misyon ediniyor. EMUNI Üniversitesi’nde ortak araştırma projeleri yürütülüyor, lisansüstü ve mesleki eğitim programları ile yaz okulları düzenleniyor. Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın Merkezi Slovenya’da bulunan ve Türkiye’den 6 Üniversitenin üye olduğu EMUNI’nin Senatosu’na seçilmesiyle, Kadir Has Üniversitesi Türkiye'den temsil edilen tek kurum oldu.