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    Kadınların kavgasında kan aktı

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 20:23Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 20:23

    Kayseri'de 2 grup kadın arasında çıkan kavgada bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı. 

    Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanında meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Hatice B. (33) ile Serpil B. (37) karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşünce, Serpil B. yanında bulunan bıçakla Hatice B.'ye saldırdı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bacağından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Hatice B., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
    Serpil B.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: kadın kavgası , kayseri , Cumhuriyet Meydanı
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