Kadınların araba kullanmasına tepki! 'Seni ve arabanı yakacağım'

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, kadınların 10 ay sonra araba kullanmaya başlamasına izin veren kraliyet açıklamasının ardından bir adamın araba süren bir kadına saldırdığı ve daha sonra gözaltına alındığını açıkladı.

Kararın açıklanmasının ardından yaşanan kafa karışıklığı nedeniyle bazı kadınların 10 ayın dolmasını beklemeksizin araba kullanmaya başladığı aktarıldı.

Kadına saldıran adamın, "Allah'a yemin olsun ki arabası hareket eden bir kadın olursa, kendisini ve arabasını yakacağım" dediği öğrenildi.

"SEVİNÇLE KARŞILANDI"

Ülke çapında büyük ses getiren bu yeni adım, Akademik çevrelerde de sevinçle karşılanırken, Arap medyasında konu ile ilgili olumlu yorumların yer aldığı gözlemlendi.

Kadınların araba kullanmalarına izin çıkmasının ardından bankalar da "otomobil kredisi" yarışına girdi. Suudi Arabistan Bankalar Birliği Media Komitesi Başkanı Talat Hafız bu konuda yaptıkları çalışmaların tamamlandığı belirterek, "Bütün bankalar isteyen her kadına kredi verebilecekler. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Ülkede yıllık araç satış sayısı 600 bin dolayındayken, kadınlara yönelik satışlar ile birlikte, toplam satışların yüzde 50 artmasını bekliyoruz" dedi.

30 milyon nüfusa sahip olan Suudi Arabistan'da 10 milyon yabancı bulunuyor. Yabancıların çoğunluğu suudi vatandaşlarının evlerinde şoför olarak çalışıyor. Yeni karar ile birlikte birçok yabancı şoförün işsiz kalmasından endişe ediliyor.