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    Kadınları emeklilikte bekleyen 12 tuzak

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Almanya’da kadınlar genel olarak erkeklere göre daha düşük emekli maaşı alıyor.

    ALMAN Emeklilik Sigortası istatistiklerine göre, batı eyaletlerinde emekli erkeklerin aylıkları ortalama 1.152 euro iken, kadınlarda bu oran 400 euro daha düşük; yani 775 euro civarında.
    Doğu eyaletlerde emekli erkekler ortalama 750 euro aylık alırken, emekli kadınların aylıkları ortalama 410 euroyu geçmiyor. Aradaki gelir uçurumunun elbette birtakım nedenleri var. Örneğin çocuk doğumu ve bakımı veya ev kadınlığının tercih edilmesinden dolayı kadınların çalışma hayatından uzak kalması, kadınların sigortalılık sürelerinin az olması, yapılan aynı işe rağmen erkeklere göre çalışan kadınlara daha az maaş bağlanması, emekli aylıklarının düşük olmasına yol açıyor.
    Ancak tüm bu nedenlere rağmen, kadınlar sosyal güvenlik açısından sahip oldukları hakları bilinçli bir şekilde kullanabilirlerse, emekli aylıklarını yükseltebilir.

    AYHAN CAN ARAŞTIRDI
    CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ HÜRRİYET’TE HÜRDANIŞ KÖŞESİNDE

    Etiketler: Hürdanış , Ayhan Can , Emekli
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