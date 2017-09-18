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    Kadınları bayıltıp tecavüz etmiş!

    Ali VARLI/ BERLİN
    18.09.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 16:43

    Almanya’nın Bayvera Eyalet Meclisi eski SPD milletvekili Linus Förster, kadınları ilaçla bayılttıktan sonra tecavüz ettiğini, çocuk pornosu ve çıplak çocuk fotoğrafları satın aldığını mahkemede itiraf etti.

    BAVYERA Eyalet Meclisi’nde 2003-2006 yılları arasında SPD milletvekilliği yapan Linus Förster (52), kadınlara cinsel saldırılarda bulunduğunu, yargılandığı mahkemede itiraf etti. Förster, birden fazla kez kadınlara tecavüz ettiğini ve bu saldırıları kamerayla kaydettiğini anlattı. 

    Förster’in itiraflarının yer aldığı yazılı ifadesini, avukatı okudu. Förster, kadınlara içki ve uyku ilacı verdiğini daha sonra da cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.
    Yazılı ifadede çocuk pornosuyla ilgili itiraflar da yer aldı. Förster, çok sayıda küçük yaştaki çocuk pornosu ve çıplak çocuk fotoğrafları satın aldığını da dile getirdi.

    SUSMASI İÇİN PARA ÖDEMİŞ
    2003 yılında milletvekili seçilen Förster, geçen yıl aralık ayında, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 31 Aralık 2016’da milletvekilliği düşürülmüştü. Förster cinsel saldırıda bulunduğu kurbanlarının bir kısmına susmaları için para ödediği de belirtiliyor.

    Etiketler: Linus Förster , ALMANYA , SPD
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