Kadınlarda genital bölge İçin PRP tedavileri

PRP, kadınlarda yaşlanmaya bağlı olarak gelişen dış genital alandaki sarkma ve kırışıklıkların giderilmesinde, ağrılı cinsel ilişki tedavisinde, cinsel haz eksikliği problemlerinin tedavisinde, genital bölge estetik operasyonlarını ve ameliyatsız enerji bazlı teknikleri desteklemek amaçlarıyla kullanılabiliyor.

ISAGSS Derneği Kurucusu ve Başkanı Jinekolog Dr. Süleyman Eserdağ, PRP uygulanması yönteminin genital estetik ve tedavi uygulamalarında da artan oranda uygulandığını söyledi.

PRP, kanın ‘platelet’ adı verilen pıhtılaşma hücrelerinden yoğun sıvı kısmını tarif eder. PRP menisküs tedavisinden nörolojik bazı hastalıklara, bazı dermatolojik hastalıklardan kozmetik olarak dekolte cilt yenileme tedavilerine, ağız-diş sağlığından romatizmal hastalıklara kadar tıbbın pek çok alanında yıllardır kullanılmaktadır. Genital alanda kullanımı ise henüz oldukça yeni…





PRP UYGULAMASI VE ETKİLERİ

PRP hazırlığı için öncelikle koldan bir miktar kan alınır ve bu kanın santrifüj cihazı içinde belirli bir hızda döndürülerek açık sarı renkli plazması ile alyuvarlardan oluşan kırmızı kısmının birbirinden ayrılır.

Plazma içinde önemli büyüme faktörlerini barındıran pıhtılaşma hücrelerinden zengin kısım enjektörle çekilerek vücudun belirli bölgelerine enjekte ediliyor ve böylelikle bu bölgelerde yenilenme süreci de başlamış oluyor.

Kadınlarda idrar kaçırma, vajinal girişte hassasiyete bağlı olarak gelişen ağrılı cinsel ilişki tedavisinde, hatta cinsel haz ve orgazm fonksiyonu ile ilgili sorunların tedavisinde artık bu yöntemin tek başına ya da diğer yöntemlere ilave olarak başarıyla uygulanabilmektedir.

Genital bölgeye PRP uygulaması dünya genelinde de yeni bir tekniktir. Kadınlarda idrar kaçırma problemleri için önerilmektedir. Kadınlarda mesane boynu ve idrar kanalı çevresinde kolajen bağ dokusu zamanla zayıflar. Özellikle doğum yapmış ve ileri yaştaki kadınlarda öksürük, gülme ve ağır kaldırma gibi fiziksel aktiviteler sırasında idrar kaçırma problemi görülebilmektedir. Genital bölgede idrar torbası ve idrar kanalı çevresine gerçekleştirilen PRP enjeksiyonları ile bu bölgedeki bağ dokusu yapısı yeniden güçlendirilerek idrar kaçırma sorunu giderilebilmektedir.

GENİTAL BÖLGEYE PRP UYGULAMASI

Dış genital alana yapılan PRP enjeksiyonları ile dış dudaklarda renk açılması, parlaklık ve dolgunluk elde edilir. Bu şekilde özellikle ileri yaşlardaki sarkma, kırışıklık ve renk koyulaşması gibi sorunların çözümlenebilmektedir. Diğer taraftan, menopoz döneminde eksilen hormonlar nedeniyle genital cilt dokusunun incelmesine bağlı olarak izlenen kaşıntı, yanma, ilişkide ağrı, vajinal kuruluk, idrar yaparken yanma, sık vajinal enfeksiyon gibi şikayetlerde de genital PRP’nin tek başına veya genital lazer / radyofrekans ile kombine olarak uygulanabilir.





GENİTAL ESTETİK OPERASYONLARA İLGİ ARTIYOR!

Son yıllarda genital bölge estetiği ile ilgili ameliyat ve ameliyatsız tedaviler oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Genital alan estetiği ile ilgili; Labioplasti (iç dudak estetiği), vajina daraltma, doğum izlerinin silinmesi, lazerle vajina daraltma ve vajinal radyofrekans uygulamaları hastalarca en sık talep gören operasyonlar arasında yer alır. Ayrıca dış genital alandaki kırışıklık ve sarkmalar PRP ile birkaç seansta giderilebilir.

Genital bölgeye PRP enjeksiyonu genelde herhangi bir anestezi işlemi gerektirmez. Kullanılan çok ince uçlu enjektörler sayesinde işlem 10-15 dakikada ve oldukça ağrısız bir şekilde gerçekleşir.



CİNSEL İSTEKSİZLİK TEDAVİSİ İÇİN PRP

İç genital alan ve klitoris çevresine yapılan PRP enjeksiyonları da yine bu bölgedeki bağ dokusu sentezini ve kan dolaşımını arttırıyor. Böylelikle kadınlarda cinsel isteksizlik, orgazm olamama, cinsel ilişkide hissetmeme gibi problemeler için çözüm üretebiliyor. PRP, vajina sıkılaşma ve gençleşme tedavilerinde de kullanılabilirken, vajinal kuruluk ve cinsel ilişkide ağrı sorunları için de oldukça yararlı sonuçlar veriyor.

LAZER VE RADYOFREKANS UYGULAMALARI DA TEDAVİYE EKLENEBİLİYOR!

En iyi sonuçlar kombine tedavilerle elde edilmektedir. Ayrıca uygulamalar isteğe bağlı olarak tek bir seanstan birkaç seansa kadar periyodik bir şekilde yapılabilmektedir.

Enjekte edilen kısmın, kişinin tamamen kendi kanından elde edildiğinden ötürü hiçbir komplikasyon riski içermez. Genital PRP, günümüzde hem iç hem de dış genital bölge için kadınlara uygulanan, hem estetik hem de işlevsel açılardan oldukça yararlar sağlayan yeni bir tedavi şeklidir.

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