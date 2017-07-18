Kadınlarda en çok görülen kısırlık nedenleri

“Kadınlarda kısırlığın çok çeşitli nedenleri olabilir. Eğer fiziksel olarak bir engeli yoksa 20’li yaşlar biyolojik olarak hamile kalmak için en uygun zamandır. 20'li yaşlardaki kadınlarda genellikle yumurta kalitesi iyi olmakla birlikte, tüp sorunları ya da eşindeki düşük sperm sayısı gibi diğer nedenlerden dolayı doğurganlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yaşlarda ideal kilo aralığının korunması, sağlıklı bir beslenme sistemine sahip olunması, alkol ve kafeinin azaltılması ve sigara kullanılmaması anne adayının gebe kalmadan önce onun en uygun sağlık koşullarına ulaşmasına yardımcı olur.”





ÇİFTLERDE DOĞURGANLIK SORUNLARININ NEDENLERİ

“Hiç korunmadan, düzenli cinsel beraberlik olmasına karşın 1 yıl içerisinde gebelik elde edilememesine infertilite yani kısırlık denir. Burada düzenli kelimesinden kasıt haftada ortalama 2 defa beraberliktir. Kısırlık, %30-40 oranında erkek, %30-40 oranında kadına ait nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin %20-25’inde hem erkek hem de kadında problem bulunmaktadır. Çiftlerin %10-15’inde ise tüm araştırmalara karşın sebebi izah edebilecek bir bulgu yoktur. Bu guruba ‘sebebi bilinmeyen’ (unexplained) infertilite denir.”





TEDAVİ İÇİN BEKLENİLMEMELİ

“Kısırlığın kişiye özel sebebi teşhis edilir edilmez, tedavi yine kişiye özel olarak planlanarak uygulanır. Kadınlarda ilk olarak yumurtlamayla ilgili problemler araştırılır. Tedavi ise yumurtlama için yumurtalıkları uyarmak ya da polikistik over sendromunu tedavi etmek için ilaç kullanılabilir. Açıklanamayan kısırlık tedavisi, kadında ve erkekte herhangi bir sorun tespit edilememesi durumunda yapılır, bu amaçla hormon enjeksiyonları kullanılabilir. Kadınlarda tüplerle ilgili problemlerde ise tüp cerrahisi tedaviye dahil olabilir. İlaç ile tedaviden cerrahi müdahaleye kadar gerekli olan her türlü tedavi tekniği kişinin ihtiyacına uygun şekilde yapılır.”

Op. Dr. Gurur Polat

TEDAVİ BAŞARISIZ OLURSA TÜP BEBEK UYGULANABİLİR

“Tüm bu tedavilerin başarısız olması durumunda ise çiftlerin yardımcı üreme tekniklerine başvurması önerilir. In vitro fertilizasyon (IVF) yani tüp bebek en sık uygulanan yardımcı tekniktir. Bu tedavide yapay ortamda döllendirilen yumurta kadının rahmine yerleştirilir. Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yönteminde laboratuvar ortamında yumurtaya sperm enjekte edilir. Döllenme gerçekleşirse, embriyo kadının rahmine yerleştirilir. Kısırlık sorunu gelişen tıp sayesinde çeşitli teknikler ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ve çiftler bebek sahibi olma hayallerini bu sayede gerçekleştirebilmektedir.”

arpanetmedya.com'a katkılarından dolayı teşekkürler.

Çocuk eğitiminde iki önemli şeyi aynı anda yapmayın I Çocuklarla Bir Ömür