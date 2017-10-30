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    Kadınlara stadyum izni

    DIŞ HABERLER
    30.10.2017 - 21:59 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan’da Veliaht Prens’in “Ilımlı İslam’a dönüyoruz” açıklamasının ardından kadınların 2018 yılı itibariyle ülkedeki 3 stadyuma girebileceği açıklandı.

    Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin, 2018 yıl başından itibaren Riyad, Cidde ve Demmam’daki 3 stada ailelerin girişi için gerekli hazırlıkların yapılacağını duyurdu. Stadyumlarda yeni dönemde erkeklerin yanı sıra ailece girilebilecek bölümler yer alacak. Bu kapsamda özel kafe ve restoranlar açılacak, metal kapı dedektörleri konulacak.

    ÖNCE OTOMOBİL ÖZGÜRLÜĞÜ

    Suudi Arabistan’da geçen eylül ayında kadınlara araç kullanma izni verilmesi tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan’ın ılımlı İslam’a döneceğini ve radikalizmi en kısa sürede ortadan kaldıracaklarını açıklamıştı. Tüm bu değişikler Suudi Krallığı’nın planladığı reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , stadyum
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