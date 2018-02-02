Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kadınlara siyaset mesajı

    Kadınlara siyaset mesajı

    ANKARA
    02.02.2018 - 00:11 | Son Güncelleme:

    TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, yerel ve genel seçimler öncesinde kadın adayların sayısını artırmak amacıyla harekete geçti.

    Kadınlar önce teorik eğitim alacak ardından yerel yönetimlerde ve TBMM’de staj yapacak. Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Önümüzde yerel seçimler var. Siyaset, yerelde başlanır ve sahada öğrenilir. Buradan yola çıkarak, yerelde muhtarlıklar başta olmak üzere, belediye meclisleri, il genel meclisleri, belediye başkanlıklarındaki işleyişin nasıl olduğunu, Meclis ayağında ise milletvekili nasıl çalışır, iç işleyiş nasıl olur, komisyonlar nasıl çalışır, bunları bizzat yaşasınlar istedik. Seçtiğimiz 7 bölgeden 7 ilin, özel ilçelerindeki siyasete heyecan duyan kadınlarımızla bunu yapacağız” dedi.

    Etiketler: TBMM , pozitif ayrımcılık , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri