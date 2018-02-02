Kadınlara siyaset mesajı

Kadınlar önce teorik eğitim alacak ardından yerel yönetimlerde ve TBMM’de staj yapacak. Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Önümüzde yerel seçimler var. Siyaset, yerelde başlanır ve sahada öğrenilir. Buradan yola çıkarak, yerelde muhtarlıklar başta olmak üzere, belediye meclisleri, il genel meclisleri, belediye başkanlıklarındaki işleyişin nasıl olduğunu, Meclis ayağında ise milletvekili nasıl çalışır, iç işleyiş nasıl olur, komisyonlar nasıl çalışır, bunları bizzat yaşasınlar istedik. Seçtiğimiz 7 bölgeden 7 ilin, özel ilçelerindeki siyasete heyecan duyan kadınlarımızla bunu yapacağız” dedi.