Kadınlara hep tecavüz ediyorlar

Aralarında Aşk ve Gurur, Kefaret, Düşes, Anna Karenina gibi filmlerin de bulunduğu birçok yapımda rol alan Knightley, Veriety dergisine bir röportaj verdi. Keira Knightley, modern zamanlarda geçen filmlerde kadın karakterlerin sunuluş şeklini beğenmediğini söyledi.

Bu yıl gösterime girecek olan filminde 1873-1954 arasında yaşayan Fransız kadın yazar Colette'i canlandırıyor. Bir çocut annesi 32 yaşındaki İngiliz oyuncu "Günümüzde geçen filmlerde rol almaktan hoşlanmıyorum, zira kadın karakterlere hemen hemen her zaman tecavüz ediliyor" dedi.

Knightley şunları da ekledi: "Çağdaş kadına biçilen rolde bana hep nahoş gelen bir şeyler var. Ama tarihi filmlerde bana teklif edilen rollerde hep esin verici karakterler buluyorum."