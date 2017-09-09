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    Kadınlara cinsel organ fotoğrafları göndermekle suçlanan Fox TV sunucusuyla 'yollar ayrıldı'

    BBC Türkçe
    09.09.2017 - 17:32 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 17:32

    Amerikan televizyon kanalı Fox News'da , kadın çalışanlara erkek cinsel organları fotoğrafları göndermekle suçlanan sunucu Eric Bolling görevden ayrıldı.

    Kadınlara cinsel organ fotoğrafları göndermekle suçlanan Fox TV sunucusuyla yollar ayrıldı

    Fox News'dan yapılan açıklamada, 14 kişinin şikayeti sonucu açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılan Bolling'in kanaldan "dostane bir şekilde" ayrıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Eric'e, sadık izleyicilerimize 10 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür ediyor, iyi şanslar diliyoruz" denildi. Bolling'in sunduğu "The Specialists" adlı program da yayından kaldırıldı.

    50 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI

    Taciz iddialarını duyuran Huffington Post muhabiri Yashar Ali, Bolling'in kendisine 50 milyon dolarlık iftira davası açtığını söylemişti.
    Muhafazakar haber kanalı daha önce de cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Nisan'da ünlü sunucu Bill O'Reilly, cinsel taciz iddialarının ardından görevden alınmıştı. Tacize uradığını söyleyen 5 kadına 13 milyon dolar tazminat ödenmişti.

    Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ailes de kadın çalışanları taciz ettiği öne sürülmüştü. İddiaları reddeden Ailes Mayıs'ta öldü.

    Kadınlara cinsel organ fotoğrafları göndermekle suçlanan Fox TV sunucusuyla yollar ayrıldı

    Etiketler: Fox TV , taciz , ABD
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