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    Kadınlar Trump'ı protesto etti

    AA
    21.01.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

    ABD'nin California eyaletinde düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"nde, Başkan Donald Trump ve yönetimi protesto edildi.

    Oakland kentindeki Lake Merritt bölgesinde düzenlenen etkinliğe on binlerce kişi katıldı.

    Göstericiler, Başkan Trump ve yönetimini protesto etti, kadınlar ile ilgili şiirler okuyup şarkılar söyledi.
    Göstericilerden Lara Kiswani, Trump'ın Kudüs ile ilgili kararına tepkisini dile getirerek, “İşgal edilen Filistin ve ülkesi için mücadele eden 16 yaşındaki Ahed Tamimi gibi Filistinliler, İsrail işgalcileri ve beyazların üstünlüğe karşı durdukları, evlerine sahip çıktıkları ve ailelerinin öldürülmelerine karşı mücadele ettikleri için tutuklandılar." dedi.
    İran asıllı 50 yaşındaki Mahdieh Yusuf Zadeh de “Biz burada özgürlük, barış, adalet ve herkes için varız. Kadın, erkek ve mültecilere karşı nefreti durdurmak için toplandık.” diye konuştu.
    İran asıllı ABD vatandaşı 17 yaşındaki öğrenci Fatma Novin de “Bu dünyada birçok adaletsizlik var ve bunlara gözlerimle şahit oldum. Öncelikle bulunduğunuz yerden sesinizi duyurmaya çalışmaya başlamak zorundasınız.” ifadelerini kullandı.
    Geçen yıl Başkan Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadınlar Yürüyüşü" düzenlenmiş ve gösterilere dünyanın birçok bölgesinden destek gelmişti. Washington ve ABD'nin çeşitli kentlerindeki yürüyüşlerin yanı sıra Kenya, Gana, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'da da yürüyüşler düzenlenmişti.
    Bu yıl da New York'tan San Francisco'ya ABD genelinde on binlerce kadın yürüyüş yaptı. Kadınlar, yürüyüş sırasında Trump karşıtı sloganlar attı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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