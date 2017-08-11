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    Kadınlar trafikte tekme-tokat birbirine girdi!

    İHA
    11 Ağustos 2017 - 13:49Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:10

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, araçla sıkıştırıldığını iddia eden hamile kadın, otomobilde bulunan başka bir kadınla tartıştı. Tartışmanın sözlü sataşmaya dönüşmesi üzerine iki kadın tekme tokat birbirine girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Olay, 8 Ağustos saat 13.30 sularında Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 559 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten eve yürüyerek gitmeye çalışan Reyhan Y., sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 AE 431 plakalı otomobil park edilmeye çalışıldığı sırada, sıkıştırıldığını ileri sürerek tepki gösterdi. Bu sırada Reyhan Y., ile aracın arka tarafında bulunan başka bir kadın arasında sözlü tartışma başladı. Otomobilin ön koltuğunda oturan bir kadın inmeye çalışırken, Reyhan Y., kapıya tekme attı.

    Bunun üzerine aracın arka tarafında oturan diğer kadın araçtan indi. Reyhan Y. ile kadının tekme tokat birbirlerine girmesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Reyhan Y., karakolda araçta bulunan ve kendisine saldırdığı ileri süren iki kişiden şikayetçi oldu. Kavga anları, olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Etiketler: Denizli , Trafik , KAVGA , Hamile
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