Kadınlar, şiddete karşı meydanlara indi

BAŞKENTİN işlek meydanlarından Venedik Meydanı’ndaki mitinge yüzlerce kişi katılırken, son dönemde sıkça duyulan kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddet protesto edildi. Mitinge dayanışmalarını göstermek üzere çok sayıda erkeğin de geldiği görüldü.

Roma’daki mitingde konuşan CGIL Başkanı Susanna Camusso, kadına şiddetin arkasında hep bir sahiplik hissiyatı olduğuna dikkati çekerek, “Her zaman, onun özgür bir insan olmadığı, sanki sizin yapmasını istediğiniz şeyleri yapan nesne gibi görme fikri var. Burada masumca hep ‘Sen benimsin’ denir ama bunun üzerine düşünülmelidir. Çünkü bunun arkasında bir ilişki yok, bir mülke sahip olma düşüncesi var” dedi.

Camusso, kadın cinayetlerinin arkasında herhangi bir hastalık ya da cinnet getirmenin olmadığını, aksine yerleşik davranış biçimleri olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini ise sendikaların kadınlara yönelik şiddeti protesto girişimini büyük takdirle karşıladığını belirterek, yasaların kadınları daha etkili koruyacak şekilde bir an önce elden geçirilmesi gerektiğini söyledi. İtalya’da Ulusal İstatistik Kurumunun verilerine göre, geçen yıl 120 kadın cinayete kurban gitti.