Kadınlar kıtlıkta ve salgında erkeklerden uzun yaşıyor

Araştırma kapsamında 1933’te Ukrayna’da yaşanan ve 4 milyon kişinin öldüğü açlık, 1845 yılında İrlanda’daki patates kıtlığı, 1813’te Trinidad’daki kölelerin ortalama yaşam süresi, 1772-73 İsveç’teki kıtlık, ABD'de özgürlüğüne kavuştuktan sonra Liberya'ya yerleşen eski kölelerin 1820 ile 1843 arasındaki hayatta kalma oranı ve İzlanda’da 1842 ve 1882’de yaşanan salgın hastalıklardaki hayatta kalma oranları ele alındı.

Mesela İrlanda patates kıtlığında erkeklerin ortalama ömrü 18.7 yıla düşerken kadınların 22.4 yıl. Ukrayna’daki açlık krizinde erkek çocuklar ortalama olarak 7.3 yaşına, kadınlar ise 10.9 yaşına kadar hayatta kalabilmiş.

İsveç'teki kıtlıkta erkekler 17 yaşına kadar yaşayabilirken, kadınların yaşama oranı 19 yıla yaklaşmış. İzlanda'da da kadınlar erkeklere kıyasla 1 yıldan daha uzun süre hayatta kalmayı başarmış.