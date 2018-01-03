Kadınlar erkeklerden daha hesaplı alışveriş yapıyor

Related Digital, Related Marketing Cloud platformu ile kişiye özel kampanyalarla ulaştığı yaklaşık 40 milyon online ziyaretçinin web, mobil ve uygulama üzerindeki davranışlarını analiz ederek Türkiye’deki internet kullanıcılarının alışveriş profilini çıkardı. Toplam 45 milyar etkileşimin kayıt altına alınarak analiz edildiği araştırmada online alışveriş yapan erkeklerin sepetlerine ekledikleri ürünlerin ortalama değeri 120 TL iken, kadınlar tarafından oluşturulan sepetlerin değeri 90 TL olarak belirlendi. Elde ettiği veriler ışığında en yoğun alışverişin Perşembe günleri gerçekleştiğini açıklayan Related Digital, ayrıca alışverişlerin 13:00 ile 24:00 arasında yoğunlaştığını ve saat 20:00’de zirve yaptığını gözledi.

Türkiye’nin en büyük entegre dijital pazarlama şirketi Related Digital Group çatısı altında 100’ün üzerinde markaya çok kanallı kişiselleştirme çözümleri sunan ve yıl boyunca 560 bin e-posta kampanyası ile yaklaşık 1,4 milyar tıklama yaratan ve izleyen Related Marketing Cloud, otomatik tetiklenen kişiselleştirilmiş e-posta, sms, push ve web push kampanayaları ve kanallararası ürün tavsiye motoru sayesinde 2017 yılında e-ticaret işletmelerine toplam 1,6 milyar TL ek ciro sağladı.

Kullanıcıların %40 oranında mobil uygulamalar üzerinden satın alıyor

E-posta aracılığıyla kullanıcıya gönderilen kişiye özel teklifler üzerinden sağlanan trafiği de inceleyen Related Marketing Cloud, kullanıcıların %40 oranında mobil uygulamalar üzerinden satın alım yaptığını ortaya çıkarırken e-ticaret web sitelerinin masaüstü ve mobil versiyonları, elde edilen cironun %60’ını oluşturdu. Ayrıca online alışverişte toplam cironun %40’ının İstanbul’daki kullanıcılar ile sağlandığı görüldü.

Çok kanallı pazarlamada uçtan uca hizmet sunan Related Digital Group, internet ortamında sürekli değişen iletişim, pazarlama ve teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Kişiye özel kampanyaların ve özgün tekliflerin önem kazandığı e-ticaret sektörüne bu alanda hizmet sunan Related Marketing Cloud, gerçek zamanlı davranışsal hedeflemeler ile kişiye özgü tavsiyeler sunuyor. Web, mobil ve e-posta kanalları genelinde sürekliliğe sahip müşteri profilini oluşturan platform, çok kanallı pazarlamada müşteri memnuniyetini artırırken yeni gelir fırsatlarını da işletmeler için ortaya çıkarıyor.