Kadınlar daha iyi bir dünya için buluştu

Güçlü kadınların dünyayı olumlu yönde değiştirmek üzere neler yapabileceklerini ortaya koymayı hedefleyen Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu (Women Influence Forum- WIF) , 20 Eylül’de Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirildi. Foruma 18 ülkeden girişimci, sanatçı, sivil toplum örgütü temsilcisi, akademisyen ve iş dünyası mensubu 30 kadın konuşmacı olarak katıldı.

Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu’nda Türkiye’yi iletişim danışmanı ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Şendağ temsil etti.

FARK YARAT, KADIN GİBİ DAVRAN, KENDİN OL

Her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya İletişim Forumu’nun (World Communication Forum) bir projesi olarak bu yıl ilki gerçekleştirilen Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu, kadınların dünyayı olumlu yönde değiştirebilecek güce sahip olduklarına ve bu gücü kullanmaları gerektiğine odaklanıyor.

Daha fazla kadını daha iyi bir dünya için harekete geçirmeyi hedefleyen forumda, güçlü kadınların küresel etkisi “Girişimci”, “Vatandaş”, “Anne”, “Yaratıcı”, “Profesyonel” ve “İlham Perisi” başlıkları altında masaya yatırıldı.

İLETİŞİMİ BÜYÜTME VAKTİ

“Vatandaş Olmak” başlıklı oturumda konuşan Seçil Şendağ, iş dünyasını toplumsal fayda odaklı stratejilere yönlendirmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir kadın ve bir iletişimci olarak benim vatandaşlık anlayışım, içinde yaşadığımız topluma fayda sağlayacak, daha iyi bir dünya hayaline hizmet edecek somut çalışmalar yapmayı gerektiriyor. Bunun yolu da, iş dünyasını ortak hedefler için toplumsal faydaya yönlendirmekten geçiyor.

İletişimciler, özellikle de kadın iletişimciler olarak bizlerin ‘dünyayı değiştirmek isteyen’ şirketlere ve liderlere vereceği destek, örneklerin giderek çoğalmasını sağlayacak. İş stratejilerine ve gündelik operasyonlarına bir şekilde topluma fayda sağlayacak modelleri entegre eden şirketlerin sesini yükseltmeli, görünürlüklerini artırmalıyız. İletişimin gücünü kadının doğasıyla birleştirip toplumsal fayda için iletişim yaklaşımını büyütmenin vakti geldi.”

FORUM TÜRKİYE’YE GELİYOR

Yapılan görüşmelerde, gelecek yıl Türkiye’nin bu organizasyona ev sahipliği yapmasının planlandığını belirten Seçil Şendağ, konuşmasının sonunda Soma maden kazasının ardından Soma’da kurulan kadın kooperatifi tarafından üretilen keçe çantaları konuşmacılara hediye etti. Şendağ, “Bu çantaları, KAGİDER’in desteğiyle kurulan Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınlar üretti. Eşlerini kaybeden bu kadınlara, önce mesleki eğitim verdik; ardından kooperatifleştiler. Bugün, satış garantili imalat yaparak bir geçim kapıları oluştu. Bu örnek, diğer dezavantajlı gruplar için de sürdürülebilir bir iş modeli” dedi.