Kadınlar birer birer şikayetçi oldu... ’İçinize cin kaçmış’ diyerek tecavüz etti

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ’cin çıkarma’ bahanesiyle dini duyguları istismar ederek, cinsel istismar ve dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Şikayette bulunan çok sayıda kadının ifadesi doğrultusunda araştırma yapan polis, Konyaaltı ilçesinde Y.Y.’nin, psikolojik rahatsızlıkları olan kadınlara kendisini ’ermiş’ olarak tanıttığını, "Gözleriniz çok güzel, size nazar duası yapayım", "Size ölüm büyüsü yapılmış" diyerek samimiyet kurduğunu belirledi. Y.Y.’nin ardından da "İçinize cin kaçmış" diyerek para karşılığı ’cin çıkarma’ seansı yaptığı kadınlara ilaçlı su içirdiğini ve onlara cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti.



'AİLENE SÖYLERSEN DUA BOZULUR'

Şikayetçi kadınlardan E.O. ifadesinde, Y.Y.’nin kendisine ’ölüm büyüsü’ yapıldığını ve ’içine cin kaçtığını’ söylediğini anlattı. E.O., "Bana ilaçlı su içirdi. Ben uyuyakalınca benimle birlikte olmuş. Daha sonra aileme söylersem duanın bozulacağını belirterek kandırdı. Bu yaklaşık 2 yıl sürdü. Üstelik benden 20 bin TL civarında para aldı" dedi.

Polis, 7 aydır teknik ve fiziki olarak takip ettiği Y.Y.’yi operasyonla yakaladı. Y.Y.’nin evinde yapılan aramalarda, görüntüleri kaydeden bir sistem ile okunmuş olduğu iddia edilen su ve muskalar bulundu. Gözaltına alınan Y.Y.’nin çok sayıda kadını aynı yöntemle kandırıp, dolandırdığı, defalarca cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Benzer suçlardan kaydı bulunan Y.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.