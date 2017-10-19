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    'Kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan korkunç' diyen rektörün halay görüntüsü

    hürriyet.com.tr
    19.10.2017 - 12:33 | Son Güncelleme:

    "Bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" dediği tweet ile tepki çeken Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün bir düğünde kadınlarla halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Kanal D Ana Haber'de görüntüleri yorumlayan Ahmet Hakan, "Ben böyle riyakarlık, böyle ikiyüzlülük görmedim" dedi.

    Rektör Gönüllü'nün çeşitli vesilelerle kadınlarla tokalaşırken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Sosyal medyada "Ya-na-cak-sın" esprisi yapıldı.

    Kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan korkunç diyen rektörün halay görüntüsü

    En sert tepki ise AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den gelmişti. 

    Rektör Prof. Gönüllü'nün istifa etmesi, istifa etmemesi halinde YÖK'ün gereğini yapması gerektiğini ifade eden Metiner şunları söylemişti:

    "Kendisi ile beraber göreve gelenlerin bir çoğu FETÖ suçlaması ile cezaevindedir. Bu son çıkışı ile birlikte üniversite rektörüne yakışmayacak tavır içerisinde olduğu görüldü. Üniversitesini yöneteceğine, kadınlarla el tokalaşılmasını dini açıdan helal veya haram olarak değerlendiriyor. Sen rektör müsün müftü müsün şeyhülislam mısın? Senin görev alanına giriyor mu bu konu? Sen görevini yap." 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın sürekli birileri ile tokalaştığını, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da zaman zaman yabancı heyetlerdeki kişilerle tokalaştığına işaret eden Metiner, şöyle devam etti: "Hepsi haram mı işliyor? Teşkilatlarımızda kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz bir arada gece yarılarına kadar siyasi faaliyet yürütüyorlar. Hepsi günah mı haram mı işliyor?"

    AK Partili vekilden o rektöre şok tepki: Ya istifa et ya da...AK Partili vekilden o rektöre şok tepki: Ya istifa et ya da...

     

    Etiketler: Mustafa Talha Gönüllü , Rektörlük nedir
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