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    Herkesin aradığı suçlu milyoner çıktı!

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 15:36Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 15:41

    İngiltere’nin başkenti Londra'daki Putney köprüsünde koşarken bir kadının otobüsün altına doğru ittirdiği görülen ve bir süredir ülkede manşetlerden inmeyen adamın ABD’li bir milyoner olduğu iddia edildi.

    Londra'da koşu yapan bir adamın karşısına çıkan bir kadını aniden otobüs yoluna itmesi sokak kameralarına yansıdı. Görüntüler bu hafta içinde İngiltere'de en çok konuşulan olaylar arasına girdi. Otobüs şoförünün dikkatiyle yere düşen kadın ezilmekten son anda kurtuldu.

    İngiliz Daily Mail gazetesi, kadının ani bir şekilde yola iten adamın ABD'li Eric Bellquist olduğunun öne sürüldüğünü yazdı. 41 yaşındaki adamın gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 

    Herkesin aradığı suçlu milyoner çıktı

    Olay hakkında konuşan milyoner adamın avukatı ise müvekkilinin o tarihte ABD'de bulunduğunu ispatlayabileceğini söyledi. 

    Görüntülerdeki adamın otobüsün altına attığı 33 yaşındaki kadın, otobüs şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde kurtulmuştu. 

     

     

    Etiketler: ingiltere , otobüs , koşu
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