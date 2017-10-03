‘Kadından al’ konferansı 10 Ekim’de

Ardından bu işletmeleri ayakta tutmak ve güçlendirmek geliyor. İşte dünya çapında kadın işletmelerin tedarik zincirinde yer almasını sağlamak için çalışan uluslararası bir kurum var. WEConnect International, büyük, yüklü satın almalar yapan yerel ve küresel şirketlerle kadın iş sahiplerini bir araya getiriyor. Böylece, kadınların sahip oldukları işletmelerden alım yapılabiliyor ve işletmelere destek olunuyor.

WEConnect International Türkiye ise bu şirketler ile kadın iş sahiplerini bir araya getirmek için 10 Ekim’de bir konferans düzenliyor. Konferansın ana hedefi, Türkiye’de “Tedarik Zincirinde Çeşitlilik” konseptinin farkındalığını arttırma ve bu doğrultuda kadın iş sahipleri ile kurumları buluşturmak.

WEConnect International Türkiye’nin sistemine kayıtlı kadın iş sahibi sayısı 210’a ulaştı. Bugüne kadar firmalar ile kadınlar arasında 500’den fazla eşleştirme gerçekleştirilirken kadınlar büyük firmalara satış yapmanın inceliklerinin anlatıldığı 30 farklı konuda eğitim aldılar.

WEConnect International Türkiye Ülke Direktörü Nilay Çelik de, dünya çapında kadın sahipliğindeki işletmelerden kaynak sağlamak, satınalma yapmak isteyen çok uluslu şirketler ve organizasyonlarla çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: “Biz de Türkiye’de hem bunu yapan şirket sayısını artırmaya çalışıyor, hem de kadın iş sahiplerimize kurumların tedarik zincirlerine girebilmeleri için, tanıştırma, eğitim ve sertifikasyon hizmeti veriyoruz.”